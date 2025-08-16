Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AÖF yaz okulu sınav girişi belgesi çıktı alma ekranı: AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri 16 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek sınava hazırlanırken, sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından sınav saati araştırılmaya başlandı. Peki, "AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak?" İşte cevabı...

AÖF yaz okulu sınavına saatler kaldı. Kısa süre önce Anadolu Üniversitesi tarafından sınav giriş belgeleri yayımlandı. Öğrenciler, belgelerini alarak sınava gireceği yer ve saat hakkında bilgi sahibi olabilecek.

AÖF yaz okulu sınav girişi belgesi çıktı alma ekranı sorgulama: AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak? - 1. Resim

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGELERİ NASIL ALINIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı. Buna göre AÖF öğrencileri belgelerini http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişim sağlayabilecek.

AÖF yaz okulu sınav girişi belgesi çıktı alma ekranı sorgulama: AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak? - 2. Resim

AÖF YAZ OKULU SINAVI SAAT KAÇTA?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde saat14:00'da başlayacak. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir.

AÖF yaz okulu sınav girişi belgesi çıktı alma ekranı sorgulama: AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak? - 3. Resim

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri renkli veya renksiz olabilir. Adayların sınav giriş belgesinin çıktısını alması zorunludur.

Bugün saat 14:00'da adaylar mutlaka yanlarında sınav giriş belgesi getirmesi gerekiyor. Sınav giriş belgesi üzerinde fotoğraf da bulunmalıdır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

