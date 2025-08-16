GÜNÜN MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor?
Futbolu yakından takip edenler 16 Ağustos 2025 Cumartesi gününün maç programını sorgulamaya başladı. Bugün hem Süper Lig hem de Avrupa Liglerinde karşılamalar olacak. Günün en çok merak edilen mücadelesi ise Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması oldu.
16 Ağustos 2025 Cumartesi maç takvimi araştırılıyor. Günün futbol maçları, saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar ise arama motorlarında sorgulatıyor.
Peki, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor?" merak edilip araştırılıyor.
16 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ
16 Ağustos'ta Süper Lig'in 2. haftasında 3 karşılaşma gerçekleşecek. Bugün Kocaelispor – Samsunspor, 21:30 – Alanyaspor – Çaykur Rizespor, 21:30 – Göztepe – Fenerbahçe maçı oynanacak.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye – Trendyol Süper Lig
19:00 – Kocaelispor – Samsunspor - Bein Sports 1 (Şifreli)
21:30 – Alanyaspor – Çaykur Rizespor - Bein Sports 2 (Şifreli)
21:30 – Göztepe – Fenerbahçe - Bein Sports 1 (Şifreli)
Türkiye – Trendyol 1. Lig
16:30 – Keçiörengücü – İstanbulspor - Bein Sports 2 (Şifreli), TRT Spor (Şifresiz)
19:00 – Sarıyer – Boluspor - TRT Spor Yıldız (Şifresiz)
21:30 – Adana Demirspor – Çorum FK - Bein Sports Max 1 (Şifreli)
21:30 – Pendikspor – Bandırmaspor - TRT Spor (Şifresiz)
İngiltere – Premier Lig
14:30 – Aston Villa – Newcastle - S Sport
17:00 – Brighton – Fulham - S Sport Plus
17:00 – Sunderland – West Ham - S Sport Plus
17:00 – Tottenham – Burnley - S Sport Plus
19:30 – Wolverhampton – Manchester City - S Sport
İspanya – LaLiga
20:30 – Mallorca – Barcelona - S Sport Plus
22:30 – Alaves – Levante - S Sport Plus
22:30 – Valencia – Real Sociedad - S Sport