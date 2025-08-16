Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > GÜNÜN MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor?

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
GÜNÜN MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor?
Futbol, SüperLig, Göztepe, Fenerbahçe, Maç Programı, Saat, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbolu yakından takip edenler 16 Ağustos 2025 Cumartesi gününün maç programını sorgulamaya başladı. Bugün hem Süper Lig hem de Avrupa Liglerinde karşılamalar olacak. Günün en çok merak edilen mücadelesi ise Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması oldu. 

16 Ağustos 2025 Cumartesi maç takvimi araştırılıyor. Günün futbol maçları, saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar ise arama motorlarında sorgulatıyor. 

Peki, "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor?" merak edilip araştırılıyor. 

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor? - 1. Resim

16 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇ TAKVİMİ

16 Ağustos'ta Süper Lig'in 2. haftasında 3 karşılaşma gerçekleşecek. Bugün Kocaelispor – Samsunspor, 21:30 – Alanyaspor – Çaykur Rizespor, 21:30 – Göztepe – Fenerbahçe maçı oynanacak. 

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor? - 2. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye – Trendyol Süper Lig

19:00 – Kocaelispor – Samsunspor - Bein Sports 1 (Şifreli)

21:30 – Alanyaspor – Çaykur Rizespor - Bein Sports 2 (Şifreli)

21:30 – Göztepe – Fenerbahçe -  Bein Sports 1 (Şifreli)

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor? - 3. Resim

Türkiye – Trendyol 1. Lig

16:30 – Keçiörengücü – İstanbulspor - Bein Sports 2 (Şifreli), TRT Spor (Şifresiz)

19:00 – Sarıyer – Boluspor - TRT Spor Yıldız (Şifresiz)

21:30 – Adana Demirspor – Çorum FK - Bein Sports Max 1 (Şifreli)

21:30 – Pendikspor – Bandırmaspor - TRT Spor (Şifresiz)

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor? - 4. Resim

İngiltere – Premier Lig

14:30 – Aston Villa – Newcastle - S Sport

17:00 – Brighton – Fulham - S Sport Plus

17:00 – Sunderland – West Ham - S Sport Plus

17:00 – Tottenham – Burnley - S Sport Plus

19:30 – Wolverhampton – Manchester City - S Sport

GÜNÜN MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlıyor? - 5. Resim

İspanya – LaLiga

20:30 – Mallorca – Barcelona - S Sport Plus

22:30 – Alaves – Levante - S Sport Plus

22:30 – Valencia – Real Sociedad - S Sport

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fabregas'on Morata açıklaması olay oldu: Arkadaşım değil!Özcan Deniz'den Orhan Gencebay'a büyük jest! Kısa sürede çok konuşuldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildi - HaberlerJessica Radcliffe öldü mü? Balina tarafından yutulduğu iddia edildiTUS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? TUS 2. dönem sınav tarihi ve saati - HaberlerTUS sınavı ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır? TUS 2. dönem sınav tarihi ve saatiAÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerAÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF yaz okulu sınav girişi belgesi çıktı alma ekranı: AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak? - HaberlerAÖF yaz okulu sınav girişi belgesi çıktı alma ekranı: AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak?Emir Can Kocaman kimdir, neden öldü? - HaberlerEmir Can Kocaman kimdir, neden öldü?Halit Yukay bulundu mu, son durum ne? - HaberlerHalit Yukay bulundu mu, son durum ne?
Sonraki Haber Yükleniyor...