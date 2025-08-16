Trump ve Zelenskiy Washington’da! Avrupa liderleri hatta bağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’nın Anchorage kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir saatten uzun süren kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Beyaz Saray özel elçisi Steven Witkoff da katıldı.

Axios’un aktardığına göre, bu temasların ardından Zelenskiy, Pazartesi günü Washington’da Beyaz Saray’da Başkan Trump ile bir araya gelmeyi planlıyor.

NATO VE AB LİDERLERİ DAHİL OLDU

Telefon görüşmesinin ilk bölümünde Trump ve Zelenskiy baş başa konuşurken, ardından İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya, Polonya liderleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de hatta bağlandı. Bu bölümün yaklaşık yarım saat sürdüğü bildirildi.

Axios muhabiri Barak Ravid, Trump’ın "Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle uzun ve zorlu bir görüşme" yaptığını belirtti.

TRUMP: HIZLI BARIŞ ANLAŞMASI DAHA İYİ

Axios’un haberine göre Trump, görüşmede şu ifadeyi kullandı:

"Benim düşünceme göre hızlı bir barış anlaşması ateşkesten daha iyidir."

Trump ayrıca, Putin’in ateşkes istemediğini, bunun yerine "savaşı tamamen sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmayı" tercih ettiğini aktardı.

PUTİN'İN İYİMSERLİĞİ, TRUMP'IN ŞARTLARI

Anchorage’daki zirve üç saat sürdü. Putin, görüşmenin ardından "anlaşmalara ulaşıldığını" öne sürdü ve Ukrayna’yı "kardeş ulus" olarak niteleyerek çatışmanın bitirilmesi için iyimser açıklamalar yaptı.

Trump ise daha temkinli bir mesaj vererek "Anlaşma olana kadar anlaşma yok" dedi. ABD Başkanı, gelecekteki herhangi bir uzlaşının Ukrayna hükümetinin ve NATO müttefiklerinin onayını gerektirdiğini vurguladı.

Toplantıyı "çok verimli" olarak nitelendiren Trump, çözülmesi gereken "büyük meseleler" bulunduğunu ancak "gelecekte anlaşma için iyi bir şans" olduğunu söyledi.

ZELENSKiY'DEN AÇIKLAMA: SAVAŞIN BİTİŞİ İÇİN TÜM DETAYLAR MASADA

Zelenskiy, planlanan Washington ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü Başkan Trump ile bir araya gelerek katliamların sona ermesi ve savaşın bitişiyle ilgili tüm detayları görüşmeyi planlıyorum. Davet için minnettarım" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA "GEÇİCİ ÇÖZÜM" TARTIŞMALARI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Rusya’nın Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini işgal etmeye devam ettiğini hatırlatarak, barış için geçici bir çözüm olarak ülkenin "bölünmek zorunda kalabileceğini" söyledi.