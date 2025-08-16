14 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybeden Murat Kocaman’ın oğlu Emir Can Kocaman henüz 21 yaşındaydı. Gencin ölümü sevenleri kadar hayranlarını da üzmüştü.

Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Emir Can Kocaman’ın cenazesi Reyhanlı Mezalık Kompleksi’nden kaldırılarak Asri Mezarlık’ta toprağa verilmişti. Peki, Emir Can Kocaman kimdir, neden öldü? İşte cevabı...

EMİR CAN KOCAMAN NEDEN ÖLDÜ?

Emir Kocaman'ın ölüm nedeni geçirdiği trafik kazasıdır.

Murat Kocaman’ın oğlu Emir Can Kocaman, 14 Aralık 2024 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Kazanın detayları tam olarak bilinmese de, araç içinde yaşanan bir çarpışmadan kaynaklı ağır yaralandığı bildirildi.

EMİR CAN KOCAMAN KİMDİR?

Emir Can Kocaman, 2003 yılında doğdu. Hatay iline bağlı bir ilçede, muhtemelen Reyhanlı ya da İskenderun’da büyüdüğü tahmin edilmektedir.

Babasının adı Murat Kocaman'dır ve ailesi ve arkadaşları tarafından güler yüzlü biri olara tanınmaktadır.

Almira adlı bir kişi Emir Can Kocaman hakkında şu sözleri söyledi;

“Hayatımda böylesine özel bir insanı tanımış olmanın mutluluğunu ve seni kaybetmenin tarifsiz acısını aynı anda yaşıyorum. Varlığın her zaman bir ışık gibi çevrendekileri aydınlattı, sevgini ve samimiyetini hisseden herkesin yüreğinde iz bıraktın. Seninle paylaştığım anılar, hayatta sahip olduğum en değerli hazinelerden birisin. Gidişin kalbimde derin bir boşluk bıraktı, ama aynı zamanda bana senin öğrettiklerini, bana kattıklarını hatırlatıyor. Her baktığım yıldızda, her esen rüzgârda, her güzel anıda seni hissedeceğim. Seni her zaman özleyecek ve seveceğim, canımın içi. Huzur içinde uyu. Işığın hep parlasın”