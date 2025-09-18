Çarpıntı 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

Star TV'nin yeni sezondaki ilk dizisi Çarpıntı, yeni bölüm tarihi ve yayın günüyle merak uyandırıyor. Dizinin başrollerinde Lizge Cömert, Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın rol alıyor.

ÇARPINTI 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi Çarpıntı'nın ikinci bölümü 12 Dev Adam'ın EuroBasket final maçı nedeniyle ertelenmişti. 14 Eylül'de yayınlanması beklenen bölüm, bir hafta gecikmeyle 21 Eylül 2025 Pazar akşamı saat 20.00'de ekranda olacak.

ÇARPINTI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Çarpıntı dizisi, pazar akşamları Star TV'de yayınlanıyor. İlk bölümü 7 Eylül'de izleyiciyle buluşan yapım, pazar gününün iddialı yapımları arasında yer alıyor.

ÇARPINTI DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

İlk bölümde kalp hastası Aslı, nakil için beklerken hayatı beklenmedik şekilde değişti. Alkan Ailesi’nin kızı Melike bir kaza sonucu hayatını kaybederken kalbi Aslı’ya nakledildi. Böylece iki farklı sosyal sınıftan ailenin hayatı kesişti.

Aslı’nın annesi Hülya, bu yeni hayatı fırsat olarak görürken, Melike’nin annesi Reyhan ise kızının kalbini taşıyan Aslı’ya adeta kendi kızıymış gibi sahip çıkmak istedi.

ÇARPINTI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Aslı ile Reyhan'ın yakınlığı, Hülya'nın kıskançlık duymasına neden olur. Aras ise Aslı'yı Reyhan'ın acısından faydalanmakla suçlar. Ailenin diğer üyelerinden Figen, Aslı'nın eve gelmesini istemeyerek Reyhan'a baskı yapar.

Hülya'nın alacağı karar ise hem kendi çocuklarını hem de iki aile arasındaki dengeleri sarsacak.