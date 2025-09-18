Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Çarpıntı 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

Çarpıntı 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çarpıntı 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çarpıntı dizisi ilk bölümüyle büyük ilgi topladı. İkinci bölümün 14 Eylül Pazar günü yayınlanması bekleniyordu ancak 12 Dev Adam'ın final maçı nedeniyle ertelendi. İzleyiciler yeni bölüm tarihini ve dizinin hangi günler yayınlandığı merak ediliyor.

Star TV'nin yeni sezondaki ilk dizisi Çarpıntı, yeni bölüm tarihi ve yayın günüyle merak uyandırıyor. Dizinin başrollerinde Lizge Cömert, Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın rol alıyor.

ÇARPINTI 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi Çarpıntı'nın ikinci bölümü 12 Dev Adam'ın EuroBasket final maçı nedeniyle ertelenmişti. 14 Eylül'de yayınlanması beklenen bölüm, bir hafta gecikmeyle 21 Eylül 2025 Pazar akşamı saat 20.00'de ekranda olacak. 

Çarpıntı 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - 1. Resim

ÇARPINTI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Çarpıntı dizisi, pazar akşamları Star TV'de yayınlanıyor. İlk bölümü 7 Eylül'de izleyiciyle buluşan yapım, pazar gününün iddialı yapımları arasında yer alıyor. 

ÇARPINTI DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

İlk bölümde kalp hastası Aslı, nakil için beklerken hayatı beklenmedik şekilde değişti. Alkan Ailesi’nin kızı Melike bir kaza sonucu hayatını kaybederken kalbi Aslı’ya nakledildi. Böylece iki farklı sosyal sınıftan ailenin hayatı kesişti.

Çarpıntı 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - 2. Resim

Aslı’nın annesi Hülya, bu yeni hayatı fırsat olarak görürken, Melike’nin annesi Reyhan ise kızının kalbini taşıyan Aslı’ya adeta kendi kızıymış gibi sahip çıkmak istedi.

Çarpıntı 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - 3. Resim

ÇARPINTI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölümde Aslı ile Reyhan'ın yakınlığı, Hülya'nın kıskançlık duymasına neden olur. Aras ise Aslı'yı Reyhan'ın acısından faydalanmakla suçlar. Ailenin diğer üyelerinden Figen, Aslı'nın eve gelmesini istemeyerek Reyhan'a baskı yapar. 

Hülya'nın alacağı karar ise hem kendi çocuklarını hem de iki aile arasındaki dengeleri sarsacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladıAvrupa’nın “parlayan yıldızı” Türk savunma teknolojileri 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray-Frankfurt maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı: Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? - HaberlerGalatasaray-Frankfurt maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı: Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?İnci Taneleri bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Gözler yeni sezona çevrildi! - Haberlerİnci Taneleri bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Gözler yeni sezona çevrildi!Aşk ve Gözyaşı dizisi uyarlama mı? Konusu dikkat çekti - HaberlerAşk ve Gözyaşı dizisi uyarlama mı? Konusu dikkat çekti24 ayar gram altın fiyatı ne kadar? 18 Eylül güncel altın fiyatları - Haberler24 ayar gram altın fiyatı ne kadar? 18 Eylül güncel altın fiyatlarıGalatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11’de kimler var? Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu belli oldu! - HaberlerGalatasaray-Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda, muhtemel 11’de kimler var? Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt maçı kamp kadrosu belli oldu!İşte Benim Stilim ne zaman başlayacak? - Haberlerİşte Benim Stilim ne zaman başlayacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...