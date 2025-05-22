Cehennem Melekleri 4 oyuncuları kim? Cehennem Melekleri filmi nerede çekildi?

Sinemaseverlerin büyük bir beğeniyle izlediği Cehennem Melekleri 4 filmi televizyon ekranlarına geldi. Cehennem Melekleri 4 konusu, özeti ve Cehennem Melekleri 4 oyuncuları gibi konular merak edilip araştırılıyor.

İzleyenleri ekrana bağlayan Cehennem Melekleri 4 filmi, televizyon ekranlarında izleyici ile bir araya geliyor.

Cehennem Melekleri 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Cehennem Melekleri 4 konusu nedir, Cehennem Melekleri 4 oyuncuları kimler ve Cehennem Melekleri 4 özeti gibi konular arama motorlarında sorgulatıyor.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 OYUNCULARI KİM?

Jason Statham:Lee Christmas

Sylvester Stallone:Barney Ross

Dolph Lundgren:Gunner Jensen

Randy Couture:Toll Road

Eddie Hall:Adele

Curtis "50 Cent" Jackson:Easy Day

Megan Fox:Gina

Tony Jaa:Decha

Andy Garcia:Marsh

Sheila Shah:Mandy

Jacob Scipio:Galan

Levy Tran:Lash

CEHENNEM MELEKLERİ 4 KONUSU NEDİR, NE ANLATIYOR?

Cehennem Melekleri, yüksek silah becerilerine sahip olan son savunma hattı olarak nitelendirilebilir. ABD ve Rusya arasında nükleer çatışmaya karşı müdahalede bulunması için Barney Ross'un öncülüğünde paralı asker grubunu çağırırlar.

Bu önemli görevin üstesinden gelebilmesi için ekibin çoğaltılması gerekiyor. Ekibe dahil olan yeni üyeler ise tarzı ve taktikleriyle gruba renk katacaktır.