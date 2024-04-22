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Cem Topçuoğlu hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cem Topçuoğlu hayatı ve biyografisi

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Cem Topçuoğlu kimdir, kaç yaşında ve mesleği araştırılıyor.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ile görüntülenen Cem Topçuoğlu'nun kim olduğu, hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor. 

Cem Topçuoğlu, 1963 yılında İstanbul'da doğdu. 

Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü mezunudur. 

Lisans eğitimini bitirdikten sonra Grey'de Müşteri Temsilcisi olarak reklamcılık kariyerine başladı. 

1988 yılında Grey'in New York ofisinde çalışmaya başladı. Birçok şirkette deneyim kazandı. 

1989'da İstanbul'a döndükten sonra 5 yıl daha Grey'de çalışmaya devam etti ve 1993 yılında Ajans Başkan Yardımcısı görevinden ayrıldı. 

1993 yılında iki ortağıyla reklamcılık şirketini kurdu. 

Ekim 1999 tarihinde TBWA Worldwide ile ortaklık kurdu. 

Topçuoğlu, İstanbul'un önde gelen kulüplerinde on yıl voleybol oynadı.

1997-2000 yılları arasında Voleybol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu'nda görev aldı. 

2007-2009 yılları arasında Reklamcılar Derneği Başkanlığı görevini de yürüttü. 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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