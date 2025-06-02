Cengiz Orhonlu kimdir, kaç yaşında? Oynadığı dizi ve filmler

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Cengiz Orhonlu ismi gündeme geldi. Cengiz Orhonlu yaşı, kariyeri ve oynadığı diziler merak ediliyor.

O Kız ve Üç Kız Kardeş dizilerinde oynayan Cengiz Orhonlu kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler araştırılıyor.

CENGİZ ORHONLU KİMDİR?

8 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da doğan Cengiz Orhonlu, ünlü şarkıcı ve oyuncu Kamuran Akkor'un torunudur. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu isim pek çok tiyatro oyununda rol aldı. Arka Sokaklar, O Kız gibi dizilerde rol aldı.

CENGİZ ORHONLU KAÇ YAŞINDA?

1994 yılında doğan isim 2025 yılı itibarıyla 31 yaşındadır. Kelebekler Özgürdür, Ufak Tefek Yaşamlar ve Paket Servis gibi oyunlarda rol aldı.

CENGİZ ORHONLU OYNADIĞI DİZİLER

Bensiz (Sinema Filmi, 2013)

Arka Sokaklar (2019)

O Kız (TV Dizisi, 2023)

Üç Kız Kardeş

Cadı (Sinema Filmi, 2024)