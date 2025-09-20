Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeri

Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz&#039;ın hayatı ve siyasi kariyeri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeri kamuoyunun gündeminde. Cevdet Yılmaz, 3 Haziran 2023 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini üstleniyor. Peki, Cevdet Yılmaz kimdir?

3 Haziran 2023 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini sürdüren Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Arama motorlarında, "Cevdet Yılmaz kimdir?" sorusu öne çıkıyor. İşte Cevdet Yılmaz hakkında merak edilenler.

Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeri - 1. Resim

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Cevdet Yılmaz, 1967 yılında Bingöl'de dünyaya geldi. ODTÜ Kamu Yönetimi bölümünü birincilikle bitiren Yılmaz, yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptı. Doktorasını ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Cevdet Yılmaz, Başbakanlık DPT Müsteşarlığı AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Ayrıca Yılmaz, Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı’da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeri - 2. Resim

CEVDET YILMAZ'IN SİYASİ KARİYERİ

Cevdet Yılmaz, 23, 24, 26 ve 27. dönemde Bingöl, 25. dönemde Diyarbakır milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yapan Yılmaz, 60. Hükümet'te Devlet Bakanı, 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

AK Parti MKYK üyesi, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz, Kasım 2020-Haziran 2023 tarihleri arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

Cevdet Yılmaz, 3 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapıyor. Çok iyi seviyede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeri - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mourinho'dan farklı başlangıç! Benfica ile ilk maçına çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri gündemde - HaberlerKasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri gündemdeŞahin Kurt kimdir, CHP'de hangi görevleri üstlendi? Şahin Kurt'un hayatı ve siyasi kariyeri - HaberlerŞahin Kurt kimdir, CHP'de hangi görevleri üstlendi? Şahin Kurt'un hayatı ve siyasi kariyeriBulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç takvimi - HaberlerBulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025 A Milli Takım maç takvimiBehzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 8. bölüm ne zaman yayınlanacak? - HaberlerBehzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 8. bölüm ne zaman yayınlanacak?Rize'deki sel felaketinde son durum ne, can kaybı var mı? - HaberlerRize'deki sel felaketinde son durum ne, can kaybı var mı?Antalyaspor-Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerAntalyaspor-Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...