Cevdet Yılmaz kimdir? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeri

3 Haziran 2023 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini sürdüren Cevdet Yılmaz'ın hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Arama motorlarında, "Cevdet Yılmaz kimdir?" sorusu öne çıkıyor. İşte Cevdet Yılmaz hakkında merak edilenler.

CEVDET YILMAZ KİMDİR?

Cevdet Yılmaz, 1967 yılında Bingöl'de dünyaya geldi. ODTÜ Kamu Yönetimi bölümünü birincilikle bitiren Yılmaz, yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptı. Doktorasını ise Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.

Cevdet Yılmaz, Başbakanlık DPT Müsteşarlığı AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Ayrıca Yılmaz, Ulusal Ajans, ATAUM ve Sümer Halı’da Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

CEVDET YILMAZ'IN SİYASİ KARİYERİ

Cevdet Yılmaz, 23, 24, 26 ve 27. dönemde Bingöl, 25. dönemde Diyarbakır milletvekili seçildi. Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanlığı yapan Yılmaz, 60. Hükümet'te Devlet Bakanı, 61, 62 ve 64. Hükümetlerde Kalkınma Bakanı, 63. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

AK Parti MKYK üyesi, Tanıtım ve Medya, Dış İlişkiler ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Cevdet Yılmaz, Kasım 2020-Haziran 2023 tarihleri arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

Cevdet Yılmaz, 3 Haziran 2023 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapıyor. Çok iyi seviyede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.