Cezası biten Merih Demiral’ın Türkiye İzlanda maçında olması bekleniyor

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, bu akşam ikinci maçında İzlanda’yı ağırlıyor. Merih Demiral'ın yer alması beklenen İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

A Milli Takım, İzlanda maçına hangi 11'le çıkacak? Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz...

A Milli Takım, İzlanda maçına hangi 11'le çıkacak? Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz...

A Milli Takım grubundaki ikinci sınavında bu akşam İzlanda karşısında sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

İlk maçta Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan millilerimiz, galibiyet hasretini bu maçla sona erdirmek istiyor.

İzlanda ise ilk maçında Karadağ’ı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve grup lideri konumunda bulunuyor.

MERİH DEMİRAL CEZASI BİTTİ Mİ?

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’ya karşı oynanan mücadelede yaptığı bozkurt işareti nedeniyle iki maç ceza alan Merih Demiral, cezasını tamamlayarak bu akşamki karşılaşmada sahaya çıkmaya hazır.

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın görev vermesi halinde Demiral’ın savunmadaki yerini alması bekleniyor. Takımın kilit isimlerinden biri olan Demiral’ın dönüşü, özellikle defans hattında önemli bir güç sağlayacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI MI?

Milli takımda Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, İzlanda karşısında cezalı olduğu için sahada yer alamayacak.

Öte yandan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun, geçirdiği sakatlığın izlerini tamamen atlatmasının ardından İzlanda maçında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Çalhanoğlu, Galler karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olmuş ve takımın temposunu artırmıştı. Bu maçta ise takımın beyni olarak orta sahayı yönetmesi bekleniyor.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Milli takımımızın sahada yer alması beklenen isimler belirlendi.

Kalede Mert Günok, savunma hattında Kaan Ayhan, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı. Kanat beklerinde Zeki Çelik ve Mert Müldür, orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci. Hücum hattında ise Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu yer alacak.

Rakip İzlanda'nın sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 de belli oldu.

Kalede Valdimarsson, defans hattında Sampsted, Hermannsson, Gretarsson ve Tomasson. Orta sahada Gudmundsson ve Thordarson'un yanı sıra Sigurdsson, Anderson ve Thorsteinsson. Hücum hattında ise Oskarsson gol arayacak.