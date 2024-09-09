Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Cezası biten Merih Demiral’ın Türkiye İzlanda maçında olması bekleniyor

Cezası biten Merih Demiral’ın Türkiye İzlanda maçında olması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cezası biten Merih Demiral’ın Türkiye İzlanda maçında olması bekleniyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, bu akşam ikinci maçında İzlanda’yı ağırlıyor. Merih Demiral'ın yer alması beklenen İzmir’deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

A Milli Takım grubundaki ikinci sınavında bu akşam İzlanda karşısında sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

İlk maçta Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan millilerimiz, galibiyet hasretini bu maçla sona erdirmek istiyor.

İzlanda ise ilk maçında Karadağ’ı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı ve grup lideri konumunda bulunuyor.

Cezası biten Merih Demiral’ın Türkiye İzlanda maçında olması bekleniyor - 1. Resim

MERİH DEMİRAL CEZASI BİTTİ Mİ?

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya’ya karşı oynanan mücadelede yaptığı bozkurt işareti nedeniyle iki maç ceza alan Merih Demiral, cezasını tamamlayarak bu akşamki karşılaşmada sahaya çıkmaya hazır.

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın görev vermesi halinde Demiral’ın savunmadaki yerini alması bekleniyor. Takımın kilit isimlerinden biri olan Demiral’ın dönüşü, özellikle defans hattında önemli bir güç sağlayacak.

Cezası biten Merih Demiral’ın Türkiye İzlanda maçında olması bekleniyor - 2. Resim

BARIŞ ALPER YILMAZ CEZALI MI?

Milli takımda Galler maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, İzlanda karşısında cezalı olduğu için sahada yer alamayacak.

Öte yandan kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun, geçirdiği sakatlığın izlerini tamamen atlatmasının ardından İzlanda maçında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Çalhanoğlu, Galler karşısında ikinci yarıda oyuna dahil olmuş ve takımın temposunu artırmıştı. Bu maçta ise takımın beyni olarak orta sahayı yönetmesi bekleniyor.

Cezası biten Merih Demiral’ın Türkiye İzlanda maçında olması bekleniyor - 3. Resim

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Milli takımımızın sahada yer alması beklenen isimler belirlendi.

Kalede Mert Günok, savunma hattında Kaan Ayhan, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı. Kanat beklerinde Zeki Çelik ve Mert Müldür, orta sahada İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci. Hücum hattında ise Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu yer alacak.

Cezası biten Merih Demiral’ın Türkiye İzlanda maçında olması bekleniyor - 4. Resim

Rakip İzlanda'nın sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 de belli oldu.

Kalede Valdimarsson, defans hattında Sampsted, Hermannsson, Gretarsson ve Tomasson. Orta sahada Gudmundsson ve Thordarson'un yanı sıra Sigurdsson, Anderson ve Thorsteinsson. Hücum hattında ise Oskarsson gol arayacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Üçüncü binyıl akademi, ileri teknoloji AR-GE laboratuvarını açtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apple etkinliği bu akşam saat 20.00’da başlayacak - HaberlerApple etkinliği bu akşam saat 20.00’da başlayacakFootball Manager 2025'in Kasım ayında çıkması bekleniyor - HaberlerFootball Manager 2025'in Kasım ayında çıkması bekleniyorİzmir depremi 30 Ekim 2020 tarihinde meydana geldi - Haberlerİzmir depremi 30 Ekim 2020 tarihinde meydana geldiİkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak - Haberlerİkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak13.⁠ ⁠Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 4-6 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak - Haberler13.⁠ ⁠Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi 4-6 Aralık 2024 tarihlerinde İstanbul'da yapılacakTürkiye grubu ilk sırada bitirirse Uluslar A Ligi'ne yükselecek - HaberlerTürkiye grubu ilk sırada bitirirse Uluslar A Ligi'ne yükselecek
Sonraki Haber Yükleniyor...