A Milli Takım, İzlanda maçına hangi 11'le çıkacak? Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz...

Uluslar Ligi B Grubu'nda A Milli Takımımız bu akşam İzlanda'yı konuk edecek. İzmir'deki zorlu mücadele öncesinde Vincenzo Montella'nın nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı merak konusu. Barış Alper'in cezası sebebiyle forma giyemeyeceği karşılaşmada Arda Güler'in son durumu da belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında bugün İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Eldorjan Hamiti olacak.

Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzlanda ise sahasında Karadağ'ı 2-0 yendi. İlk maçlar sonunda İzlanda 3 puanla lider durumda bulunuyor, ay-yıldızlı ekip 1 puana sahip.

Dördüncü grupta aynı gün Karadağ ile Galler, Karadağ'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.

A Milli Takım'da sakatlığı geçen ve Galler karşılaşmasının ikinci yarısında forma giyen kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun İzlanda karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

BARIŞ ALPER CEZALI, MERİH'İN CEZASI BİTTİ

Milli takımda Galler karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya mücadelesindeki bozkurt hareketi nedeniyle 2 maç ceza alan Merih Demiral ise bu karşılaşmada forma giyebilecek. Merih, Türkiye'nin EURO 2024'te Hollanda ve UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile oynadığı müsabakalarda cezası nedeniyle takımdaki yerini alamamıştı.

ARDA GÜLER BELİRSİZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in sakat olduğunu ve durumunun maç saatinde belli olacağını açıklamıştı.

Montella, "Darbeye bağlı bir problem yaşıyor ama bugün takımın antrenman yapma sebebi, değerlendirme süremiz var. Ona göre kendisinden de geri bildirim alarak değerlendirme yaptıktan sonra da baştan mı, sonradan mı ya da en kötü ihtimalle hiç mi olmayacak onu da değerlendirmiş olacağız." demişti.

Arda'nın ilk 11 yer alması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kaan, Hakan, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Kenan.

İzlanda: Valdimarsson, Sampsted, Hermannsson, Gretarsson, Tomasson, Gudmundsson, Thordarson, Anderson, Sigurdsson, Thorsteinsson, Oskarsson.

VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 15'İNCİ MAÇ​​​​​​​

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 15'inci sınavını İzlanda karşısında verecek.

Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.

İtalyan teknik adam yönetiminde 9'u resmi, 5'i özel 14 maça çıkan milliler 6 galibiyet elde etti, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 19 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 20 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, Montella yönetimindeki ilk maçına deplasmanda Hırvatistan karşısında çıktı ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı 2'nci maçta ise Konya'da Letonya'yı 4-0 mağlup etti. Türkiye, Vincenzo Montella idaresinde oynadığı 3'üncü karşılaşmada deplasmanda Almanya'yı 3-2 ile geçti.

Montella yönetiminde 4'üncü maçını deplasmanda Galler ile oynayan ay-yıldızlı ekip, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Milli takım, İtalyan teknik adam yönetimindeki ilk yenilgisini Macaristan deplasmanında 1-0'lık sonuçla aldı. Ay-yıldızlı ekip, ardından Avusturya'ya 6-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerinden birini yaşadı. Haziran ayında oynadığı hazırlık maçlarında İtalya ile golsüz berabere kalan Türkiye, Polonya'ya ise son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Milli takım, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 kaybetti. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yenen Türkiye, adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, son 16 turunda da Avusturya'yı 2-1 üstünlük kurarak çeyrek finale kaldı. Milliler, çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Ay-yıldızlı ekip 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta ise deplasmanda Galler ile golsüz berabere kaldı.