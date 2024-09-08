Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması! İzlanda karşısında oynayacak mı?

A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, İzlanda mücadelesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in sakatlığına dair konuştu. Arda Güler'in rahat yürüyemediğini belirten İtalyan hoca, genç yıldızın oynayıp oynayamayacağını açıkladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, "Futbolcularımızı bölmeye çalışmamamız gerekiyor. Yani o birlikteliği bozmamamız gerekiyor. Çünkü sadece bizim içeride yaşadığımız birliktelik değil de dışarıdan da bir birliktelik lazım. Çünkü biliyorsunuz ki birliktelikten güç doğar ve beraber daha iyi işler yaptığımızı hepimiz Avrupa Şampiyonası'nda gördük." dedi.

Montella, maçın oynayacağı Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin çok kompakt bir takım olduğunu belirterek, "Hem ofansif hem de defansif anlamda iyi bir organizasyonları mevcut. Maçlarını seyrettiğimizde de hocalarının prensiplerinin İtalyan hocalara yatkın olduğunu gördüm. En son Avrupa Şampiyonası'ndaki finalistlerden İngiltere'yi yendiler. O yüzden genel olarak saygı duyduğumuz bir rakip ve kompakt oynayan iyi bir rakip olduğunun farkındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihsel olarak bakıldığında da çok zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını belirten Montella, "Rakibimize karşı son 13 karşılaşmada sadece 2 kere galip gelebildik ve son galibiyetimizi de 9 sene önce aldığımız bir rakiple oynayacağız." diye konuştu.

Montella, İzlanda'nın takım oyunu sergilediğini belirterek, "Takımda bireysel olarak göze batan futbolcu yok. O yüzden takım oyununu sergileyen bir ekip olduğu için herhangi bir isme özel önlem almayacağız." ifadelerini kullandı.

Son dönemde her takım gibi İzlanda'nın da duran top organizasyonlarına çalıştığını kaydeden Montella, bunun için de hazır bir şekilde maça çıkacaklarını söyledi.

Montella, bir sezonda 55-60 maç oynayan futbolcuların, 3 hafta dinlenmeye ve form yakalamak için 35-40 güne ihtiyacı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen gün de bir fark hissedildi Galler maçında keza İzlanda'da da kesinlikle öyle olacağını düşünüyorum. Hani fiziksel olarak onların biraz daha önde olacağını düşünüyorum ama değerlendirme yaparken de özellikle eleştiriler getirirken de bu detayı aslında baz almamız gerekiyor. Özellikle eleştiriler konusunda da bu detaydan başlayarak gidersek daha olumlu sonuçlar alabiliriz. Ama tabii ki bu, biz kazanmak istemiyoruz anlamına gelmiyor. Tamamıyla kazanmaya odaklandık, ona göre çalışmalarımızı, hazırlığımızı yapıyoruz. Burada sadece ben değil bütün futbolcularımız da kazanmak istiyor. İsteğimiz ve arzumuz hiçbir zaman eksik olmayacak ama dediğim gibi değerlendirme yaparken de bunu baz alarak değerlendirme yaparsak özellikle sezon başlarında, çok daha doğru noktalara değinmiş oluruz."

BARIŞ ALPER YILMAZ VE ARDA GÜLER

Galler maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle yarın forma giyemeyecek Barış Alper Yılmaz hakkında bir soru üzerine Montella, şunları kaydetti: Barış aslında muazzam bir turnuva geçirdi, hepimiz şahit olduk. Hatta büyük takımlardan birçok hoca da benden kendisiyle alakalı bilgi almak için aradı. Evet, şu anda eksik ama hazırlıklarımız tamamıyla aynı şekilde devam ediyor. Diğer futbolcularımız da görev almak için hazır.

Montella, Galler müsabakasının sonuna doğru darbe alarak sakatlanan Arda Güler'in rahat yürüyemediğini belirterek, "Darbeye bağlı bir problem yaşıyor ama bugün takımın antrenman yapma sebebi, değerlendirme süremiz var. Ona göre kendisinden de geri bildirim alarak değerlendirme yaptıktan sonra da baştan mı, sonradan mı ya da en kötü ihtimalle hiç mi olmayacak onu da değerlendirmiş olacağız." dedi.

"DIŞARIDAN DA BİRLİKTELİK LAZIM"

Kendisine yapılan eleştirileri anladığını ancak futbolculara yapılanları anlamadığını kaydeden Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü ben hata yapabilirim ve konuşabiliriz ama futbolculara eleştiriler yoğun bir şekilde geldiğinde gerçekten anlayamıyorum. Belki ben Türk değilim ama inanın milli duyguları en iyi şekilde yaşıyorum. Burada milli takımda olmaktan ve yetişme tarzından dolayı çünkü Napoli kültürü gerçekten Türk kültürüne çok benziyor ve kendimi aidiyet hissiyle burada yaşıyorum bütün bu duyguları. O yüzden şunu da söylemek istiyorum, futbolcularımızı bölmeye çalışmamamız gerekiyor. Yani o birlikteliği bozmamamız gerekiyor. Çünkü sadece bizim içeride yaşadığımız birliktelik değil de dışarıdan da bir birliktelik lazım. Çünkü biliyorsunuz ki birliktelikten güç doğar ve beraber daha iyi işler yaptığımızı hepimiz Avrupa Şampiyonası'nda gördük."

Montella, Galler maçının ardından yaptığı değerlendirmede ilk 30 dakikayı iyi oynayamadıklarını ve sonradan toparlandıklarını söylediğini hatırlatarak, "10 kişi kaldığımızda da bizim futbolcular organizasyon anlamında başarılı işler yaptılar ve rakibe hiçbir şekilde fırsat vermediler ve tekrar altını çizmek istiyorum birliktelik lazım çünkü bunu futbolcularımız gerçekten hak ediyor, gösterdikleri performansla, destekleriyle ve arzularıyla, bunu kesinlikle sağlamamız gerekiyor. Sadece bizim içerideki birlikteliğimiz, aile ortamımız bir de dışarıdan gelen bir birliktelik de lazım." dedi.

İzmir'de olmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Montella, "Bilerek de burayı seçtik. Çünkü yarın sadece İzmir için değil, Türkiye için de genel olarak çok önemli bir gün, tarihsel bir gün. O yüzden yarın da bu tarihi günde, güzel bir galibiyetle kutlamalara en iyi şekilde biz de katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu.





Montella, Uluslar Ligi'nde ilk hedeflerinin A Grubu'na çıkmak olduğunu belirterek, "Ama biliyorsunuz ki böyle hazırlanacağız en iyi şekilde ve tabii ki ne gerekiyorsa bütün duygularımızı, çalışmalarımızı buna göre şekillendirerek hedefimize yürümek istiyoruz." ifadelerini kullandı.