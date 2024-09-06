Barış Alper Yılmaz'ın şanssız gecesi! Galler - Türkiye maçında kırmızı kart gördü

A Milli Takım'ın yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, Galler maçının 61. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Uluslar Ligi heyecanı başladı! Türkiye, Galler ile karşılaşıyor

Uluslar Ligi heyecanı başladı! Türkiye, Galler ile karşılaşıyor

Mourinho istediği yıldıza kavuşuyor! Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors ile anlaştı

Mourinho istediği yıldıza kavuşuyor! Fenerbahçe, Medina için Boca Juniors ile anlaştı

Uluslar Ligi'nde Galler ile deplasmanda karşılaşan A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz, ikinci yarı oyun dışında kaldı.

Maçın 31 ve 61. dakikalarındaki sarı kartlarından dolayı kırmızı kart gören Barış, şanssız bir geceyi geride bıraktı.

Barış Alper Yılmaz, böylece kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü.

EURO 2024'teki performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, Uluslar Ligi'ne şanssız başladı.