Uluslar Ligi heyecanı başladı! Galler - Türkiye maçı ilk 11'leri belli oldu

A Milli Takım, Uluslar Ligi B Ligi 4. gruptaki ilk maçında Galler ile deplasmanda karşılaşıyor. İşte iki takımın sahaya sürdüğü ilk 11'ler...

Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden Türkiye, gruptaki ilk maçına Galler deplasmanında çıkıyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında 6 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı Galler ile 10. defa rakip olacak.



Milliler, tamamı resmi 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.



Avrupa Şampiyonasında bir, Dünya Kupası Elemeleri ile Avrupa Şampiyonası Elemelerinde 4'er olmak üzere rakibine 9 maçta 10 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.



Ay-yıldızlılar, Galler ile son olarak 21 Kasım 2023'te EURO 2024 elemeleri son maçında Galler'in başkenti Cardiff'te karşı karşıya geldi.



Galler'in golü 7. dakikada Neco Williams'tan gelirken, ay-yıldızlı ekip, 70. dakikada Yusuf Yazıcı ile beraberliği sağladı.

GALLER - TÜRKİYE İLK 11'LER

Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Roberts, James, Ramsey, Williams, Thomas, Wilson, Johnson

Türkiye: Mert Günok; Zeki Çelik, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, İsmail, Kaan Ayhan, Orkun kökçü, Arda, Kenan Yıldız, Barış Alper