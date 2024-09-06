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Galatasaray, Osimhen için maske satışa çıkardı! İşte fiyatı

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Galatasaray, Osimhen için maske satışa çıkardı! İşte fiyatı
Spor Haberleri

Galatasaray, yeni transferi Victor Osimhen özdeşleşen siyah maskelerin GS Store mağazalarından satışa çıkarılacağını duyurdu.

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'i kiralayarak dünya futbolunun gündemine girmişti.

Nijeryalı golcü sezon sonuna kadar Süper Lig'de boy gösterecek.

İtalya'da yaşadığı sakatlık sonrası maçlara maske ile çıkmak zorunda kalan Osimhen, transfer sürecinde taraftarların dikkatini çekmişti.

Sarı kırmızılılar, Rizespor ile oynanacak 5. hafta maçı öncesi GS Store mağazalarından siyah maskelerin 349,99 TL'den satışa çıkarılacağını duyurdu.

Taraftarların maskelere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Galatasaray, Osimhen için maske satışa çıkardı! İşte fiyatı - 1. Resim

OSİMHEN NEDEN MASKE TAKIYOR?

2021 yılında oynanan Napoli - Inter maçında rakip takımın savunma oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen, çok ciddi bir sakatlık yaşadı. 

Ameliyatla yüzüne altı plaket ve 18 vida takılan Nijeryalı, yaklaşık 2 ay forma giyemedi. Sakatlık dönüşü ise maskeyle oynamaya başlayan yıldız isim, yıllardır bu şekilde mücadele ediyor.

Maskeyle oynadığı dönemde Napoli'de gol kralı ve şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli golcünün, maskenin kendisine uğur getirdiğine inandığı iddia ediliyor.

Galatasaray, Osimhen için maske satışa çıkardı! İşte fiyatı - 2. Resim

Osimhen, taktığı maske hakkında daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yüzümden kötü bir sakatlık geçirdim, ameliyat gerektiren bir başka kötü andı. Benim için zordu ama kendimi sevdiklerimle çevreledim ve daha hızlı iyileşmeme yardımcı oldu. Bugün beni koruyacak bir maskem olduğu için mutluyum. Maske ve sarı saç, kimliğimin bir parçası haline geldi."

 

Düzenleyen:  - Spor
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