Chaby han boşandı mı? Chaby Han ve Gülce çifti adından söz ettiriyor

Sosyal medyada geniş bir takipçiye sahip olan Güney Koreli içerik üreticisi Chaby Han, özel hayatıyla konuşulmaya başlandı. Özellikle Gülce ile olan evliliğiyle dikkat çeken Chaby Han'ın boşanıp boşanmadığı da merak konusu haline geldi. Peki, Chaby han boşandı mı? İşte tüm ayrıntılar...

Güney Koreli sosyal medya fenomeni Chaby Han özel hayatıyla gündeme geldi. 16 Mayıs 2022 tarihinde Chaby Han’ın fizyoterapist Gülce Elibol ile evlendiği bilinmektedir.

Uzun süredir göz önünde bulunan Chaby Han hakkında ortaya atılan boşandı iddiaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Arama motorlarında Chaby han boşandı mı? sorusunun cevabı araştırılmaya başladı.

CHABY HAN BOŞANDI MI?

Chaby Han boşanmamıştır. Eşi Gülce ile sosyal medyada sık sık gündeme gelen çiftin boşandığında dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Türkiye'ye 2007 yılında ailesiyle birlikte gelen ve içerik üreten Chaby Han, ATV'de yayınlanan Elin Oğlu programıyla tanınmıştır. Ardından YouTubu'da paylaştığı videolarla tanınırlığını arttırarak geniş kitlelere ulaştı.

CHABY HAN VE GÜLCE AYRILDI MI?

Son zamanlarda iki arasındaki etkileşimin azalması ve sosyal medya hesaplarında ortak resimlerinin olmaması takipçilerin dikkatini çekti. Bu gelişmelerin ardından "Chaby Han ve Gülce ayrıldı mı?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi.

Ancak Chaby Han ve Gülce Elibol'dan boşandıklarına dair herhangi bir açıklama gelmedi. Bu sebeple çiftin boşandığına dair iddialar resmiyet kazanmamıştır. Takipçileri bu iddiaların sona ermesi adına açıklama beklemeye başladı.