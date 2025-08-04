Chaby Han ile Gülce Elibol boşandı mı?

Sosyal medya içerik üreticisi Chaby Han, Survivor yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyurdu. 2022 yılında sade bir törenle Gülce Elibol ile evlenmişti.

Birçok kişi Chaby Han ile Gülce Elibol hakkında çıkan boşanma iddiaları sonrası çiftin durumunun ne olduğunu araştırılıyor. Takipçileri, "Chaby Han ve Gülce Elibol boşandı mı?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

CHABY HAN İLE GÜLCE ELİBOL BOŞANDI MI?

Gülce Elibol ile Chaby Han boşanma kararı aldı. Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan çift birlikteliklerinin sonlandığını açıkladı.

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Chaby Han'a birçok suçlamada bulunan Elibol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her şeyi tweet atan adam, boşanma sürecimizi dile bile getiremedi. Üstüne utanmadan yaşananlara yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi ihanetle gözümün önünde sonlandırıp tüm sorumluluktan kaçmayı tercih etti.”

Elibol, paylaşımında aldatıldığını ima ederken “Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim alında çok şey olduğunu öğretti. Benim mutsuzluğum üzerine ilişki inşa çabanız beni hayran bıraktı. En hafif hasarla çıkmak için verdiğim çaba beni mahvetti"

Gülce Elibol’un açıklamalarının ardından kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Chaby Han cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.