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Chaby Han ile Gülce Elibol boşandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Chaby Han ile Gülce Elibol boşandı mı?
Boşanma, Survivor, Elin Oğlu, Sosyal Medya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Elin Oğlu" yarışması ile tanınan Chaby, eşi Gülce Elibol ile 16 Mayıs 2022 yılında evlendi. Şu sıralar boşanma iddiaları ile gündeme gelen çiftin akıbeti belli oldu. Peki, Chaby Han ile Gülce Elibol boşandı mı? İşte cevabı...

Sosyal medya içerik üreticisi Chaby Han, Survivor yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyurdu. 2022 yılında sade bir törenle Gülce Elibol ile evlenmişti.

Chaby Han ile Gülce Elibol boşandı mı? - 1. Resim

Birçok kişi Chaby Han ile Gülce Elibol hakkında çıkan boşanma iddiaları sonrası çiftin durumunun ne olduğunu araştırılıyor. Takipçileri, "Chaby Han ve Gülce Elibol boşandı mı?" sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı. 

Chaby Han ile Gülce Elibol boşandı mı? - 2. Resim

CHABY HAN İLE GÜLCE ELİBOL BOŞANDI MI?

Gülce Elibol ile Chaby Han boşanma kararı aldı. Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan çift birlikteliklerinin sonlandığını açıkladı.  

Chaby Han ile Gülce Elibol boşandı mı? - 3. Resim

Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Chaby Han'a birçok suçlamada bulunan Elibol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Her şeyi tweet atan adam, boşanma sürecimizi dile bile getiremedi. Üstüne utanmadan yaşananlara yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi ihanetle gözümün önünde sonlandırıp tüm sorumluluktan kaçmayı tercih etti.”

Elibol, paylaşımında aldatıldığını ima ederken “Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim alında çok şey olduğunu öğretti. Benim mutsuzluğum üzerine ilişki inşa çabanız beni hayran bıraktı. En hafif hasarla çıkmak için verdiğim çaba beni mahvetti" 

Chaby Han ile Gülce Elibol boşandı mı? - 4. Resim

Gülce Elibol’un açıklamalarının ardından kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Chaby Han cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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