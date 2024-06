Chap GPT'de meydana gelen teknik sorunun ardından kullanıcılar çalışmadığını söyledi (4 Haziran)

Dünyanın her yerinde kullanılan ve son zamanlarda popülerleşen ChatGPT'de bugün bazı erişim problemlerinin meydana gelmesinin ardından çöktü mü, neden açılmıyor soruları araştırıldı. Uygulamaya giriş esnasında problem yaşanmasıyla beraber "server error" ile karşılaşanlar neden çalışmıyor merak etti. Son raporlamalar haberimizde yer alıyor.

Bugün meydana gelen arızanın ardından OpenAI tarafından yapılan yapay zeka Chat GPT'nin neden çalışmadığı araştırılmaya başlandı. İlerleyen teknoloji ile tüm dünyanın ilgi odağında olan yapay zeka Chat GPT'de kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor.

4 Haziran günü Chat GPT'de sorun yaşandı. Sosyal medyada kullanıcılar "Chat GPT çalışmıyor" paylaşımı yaparken dünya çapında "Does not work, GPT down" gibi paylaşımlarda bulundu. Downdetector'da yer alan son kullanıcı raporları şöyle oldu:

Meydana gelen erişim sorunu hakkında ekipten henüz bir açıklama gelmezken sosyal medyada neden çalışmadığına dair paylaşımlar devam ediyor.

Açıklama gelmesi ve sitenin düzelmesi halinde haberimizi güncelleyeceğiz.