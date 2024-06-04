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Gümüşhane’de zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gümüşhane’de zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane’de dün gece saatlerinde Trabzon istikametinde 4 araç birbirine girdi. Bir sürücünün transit yola çıkan araca çarpmasıyla meydana gelen feci kazada yaralıların olduğu bildirildi. Kazaya sebep olan 29 AAT 391 plakalı aracın sürücü olayın ardından kaçtı.

Dün gece saatlerinde Gümüşhane merkez Karaer Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde 4 araç birbirine girdi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 29 AAT 391 plaka otomobil Trabzon istikametine ilerlerken Belediye Durakları önüne geldiğinde transit yola çıkan Murat A. yönetimindeki 61 AHD 774 plakalı hafif ticari araca arka köşesinden çarptı. Ardından aynı yerde dönüş için bekleyen Muhammet Faruk K. yönetimindeki 29 AZ 273 plakalı araca ve son olarak yolun karşı tarafında park halindeki 29 AAR 608 plakalı otomobile çarptı.

Gümüşhane’de zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi - 1. Resim

KAZANIN ARDINDAN TOPUKLADI

Kazanın ardından ismi henüz belirlenemeyen sürücü olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Gümüşhane’de zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 61 AHD 774 plakalı otomobilin sürücüsü Murat A., ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Ş. ve Furkan T. ile 29 AAT 391 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Necdet T. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane’de zincirleme trafik kazası! 4 araç birbirine girdi - 3. Resim

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Kaza sonrası olay yerinden kaçan 29 AAT 391 plakalı otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışmalar sürerken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol yapılan çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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