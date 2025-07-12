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Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçını kim yendi, kaç kaç bitti? İşte hazırlık maçının sonucu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçını kim yendi, kaç kaç bitti? İşte hazırlık maçının sonucu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 12 Temmuz 2025 Cumartesi akşamı oynanan karşılaşmanın sonucu futbolseverlerin merak ettiği konular arasındadır. Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçını kim yendi, kaç kaç bitti? İşte tüm ayrıntılar...

Okan Buruk idaresindeki Galatasaray'da gelecek sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile maça çıktı. Müsabaka Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşma ise  saat 21.30'da başladı.

Ümraniyespor-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler şu şekiledir;

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Emirhan Balarısı, Glumac, Yusuf Saitoğlu, Yusuf Kocatürk, Server Berat Fidan, Atalay Babacan, Bardhi, Soukou, Benny, Batuhan Çelik.

Galatasaray: Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Cuesta, Nelsson, Kazımcan Karataş, Torreira, Berkan Kutlu, Zaniolo, Yusuf Demir, Köhn, Çağrı Balta.

Peki, Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçını kim yendi, kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve atılan goller...

Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçını kim yendi, kaç kaç bitti? İşte hazırlık maçının sonucu - 1. Resim

ÜMRANİYESPOR-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇINI KİM YENDİ?

Şu anda Ümraniyespor-Galatasaray karşılaşması tamamlandı. Galatasaray attığı 5 golle Ümraniyespor'u yenmiştir.

Ümraniyespor ve Galatasaray arasında oynanan hazırlık maçının gollerini 7.dakikada Berkan Kutlu attı. 11. dakikada ise C. Soukou ile beraberliği yakaladı. Galatasaray'da 33.dakikada ise N. Zaniolo 2-1'lük üstünlüğü yakaladı. İlk yarı bu skorla bitti.

Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçını kim yendi, kaç kaç bitti? İşte hazırlık maçının sonucu - 2. Resim

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray skoru Derrinck Köhn ile 3-1'e getirdi. Ümraniyespor hızlıca karşılık vererek Thoeep Kosoko'nun golüyle skoru 3-2 getirdi.

Metehan Baltacı 69.dakikada skoru 4-2'ye getirdi ve maçın sonucu Ada Yüzgeç'in golüyle belirlendi.

Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçını kim yendi, kaç kaç bitti? İşte hazırlık maçının sonucu - 2. Resim

ÜMRANİYESPOR-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ümraniyespor-Galatasaray maçını sarı kırmızılı ekip 5-2'lik skorla kazandı. 

Ümraniyespor-Galatasaray karşılaşması GS Plus Premium ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanmaktadır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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