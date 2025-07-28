Chobani ne demek? Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya Fenerbahçe'ye sponsor oldu

Fenerbahçe Kulübü, stat isim sponsorluğu ve futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için Chobani'yle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bunun üzerine Chobani ne demek? sorusu gündeme geldi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, stat isim sponsorluğu ve futbol A takımının Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için Chobani'yle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İş insanı Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani, ABD'de süzme yoğurt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor. Peki, Chobani ne demek? İşte tüm ayrıntılar...

CHOBANİ NE DEMEK?

"Chobani" ismi Türkçedeki “çoban” kelimesinden esinlenmiştir. Markanın kökeni ise, Hamdi Ulukaya’nın Türk kültüründeki çobanlık geleneğine duyduğu derin bağlılılık yatmaktadır.

ABD'de süzme yoğurt pazarında lider bir konumda yer alan Chobani, katkısız ve doğal içeriyle sağlıklı beslenmeyi hayat tarzı haline getiren tüketicilerin favorisi haline geldi.

2005 yılında Hamdi Ulukaya tarafından kurulan Chobani markası, yolculuğuna New York’ta kapatılmış bir yoğurt fabrikasının satın alınmasıyla başladı. Chobani kısa sürede milyar dolarlık bir şirket haline geldi.

Şu anda yoğurt, süt dışında içecekler, kahve, çocuk ürünleri ve protein barlar gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Chobani, ABD’nin dışında Avustralya gibi uluslararası pazarlarda da satış yapmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü ile ABD merkezli yoğurt markası Chobani arasında yapılan sponsorluk anlaşması gündeme damga vurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık olduğu, her sezon için 10 milyon avro sponsorluk geliri elde edileceği belirtildi.