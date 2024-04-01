CHP en son 1977 yılında iktidara geldi

31 Mart seçimlerinde CHP 47 yıldan sonra bir seçimde birinci parti olarak kazandı. CHP'nin siyasi tarihine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçiminde yüzde 37. 76 oy oranı ile seçimi birinci tamamlayan CHP, 47 yıl sonra ilk kez seçim zaferi elde etti.

CHP, 1977 seçimlerinden sonra ilk kez henüz resmi olmayan sonuçlara göre ilk kez seçimlerde birinci parti oldu.

AK Parti ise 22 yıllık iktidar hayatında ilk kez bir seçimden yenilgi aldı.

Bu nedenle CHP'nin siyasi tarihi, kazandığı seçimler araştırılıyor.

CHP, Halk Fırkası olarak Sivas Kongresi'nde 9 Eylül 1923 tarihinde Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu.

Kurucu ve ilk yasal siyasi parti olma özelliğini taşımasının yanı sıra siyasi ideolojisini Atatürk İlke ve İnkılaplarına dayandırır.

1923'ten 1950 yılına kadar Türkiye'deki tek parti olarak aralıksız iktidarda kaldı. 1950 yılında Demokrat Parti ile girdiği genel seçimleri kaybeden CHP, tarihinde ilk kez iktidardan uzak kaldı.

1960 darbesinden sonra 61 yılında seçime giren CHP, seçimlerde yüzde 36.7 oy oranıyla 173 milletvekiline ulaşsa da hükümet olmak için gereken çoğunluğu sağlayamadı ve Adalet Partisi ile koalisyon hükümetini kurdu.

1965 yılında Adalet Partisi'nin tek başına iktidar olmasıyla CHP, tekrar ana muhalefet partisi konumuna düştü.

1971 yılındaki 12 Mart Muhtırasıyla Adalet Partisi'nden başbakan Süleyman Demirel istifa etti ve yeni bir dönem başladı.

1973 yılında gerçekleşen genel seçimlerde Bülent Ecevit'li CHP, seçimi birinci parti olarak kazandı ve iktidar oldu.

Son olarak 1977 seçimlerinde güven oylarıyla yine Bülent Ecevit'le iktidar olan CHP, 1980 darbesiyle iktidarı sona erdi ve tüm siyasi partilerle birlikte kapatıldı.

Ardından 1992 yılında Deniz Baykal ile tekrar siyasi arenada yerini aldı.

1977 seçimi CHP'nin iktidar parti olarak kazandığı son seçimdi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlanmasının ardından CHP, 47 yıl aradan sonra bir seçimde en fazla oy oranına ulaşarak birinci parti oldu.