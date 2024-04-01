AK Parti ve MHP, ittifak yapmadığı 22 ilden 4'ünü CHP'ye kaptırdı

AK Parti ve MHP, yerel seçimlere 22 ilde ittifak yapmadan girme kararı almıştı. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının bu kararı, bazı illerde pahalıya patladı. AK Parti ve MHP, 22 ilden 4'ünü ittifak yapmadığı için CHP'ye kaptırdı.

Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri için dün sandık başına gitti. Henüz sonuçlar resmi olarak açıklanmasa da 81 ilde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticiler belli oldu.

İTTİFAK YAPMAMANIN BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİLER

AK Parti ve MHP, 22 ilde seçime ayrı ayrı adaylarla girme kararı almıştı. Cumhur İttifakı'nın ortakları bazı illerde seçime ittifak yapmadan girmenin bedelini ağır ödedi. AK Parti ve MHP, ittifak yapmadığı için 22 ilden 4'ünü CHP'ye kaptırdı.

AK PARTİ VE MHP'NİN İTTİFAK YAPMADIĞI İLLER

AK Parti ve MHP; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat'da seçime ayrı ayrı adaylarla girdi.

İŞTE AK PARTİ VE MHP'NİN İTTİFAK YAPMADIĞI İÇİN KAYBETTİĞİ İLLER

AMASYA

CHP- Turgut Sevindi - % 42,84 - 27 bin 233 oy

AK Parti - Mehmet Uyanık - % 28,96 - 18 bin 405 oy

MHP - Bayram Çelik - %22,91 - 14 bin 563 oy

KİLİS

CHP - Hakan Bilecen - %41,98 - 23 bin 467 oy

AK Parti - Reşit Polat - %27,28 - 15 bin 250 oy

MHP - Hasan Kara - %23,74 - 13 bin 274 oy

KÜTAHYA

CHP - Eyüp Kahveci - %29,69 - 40 bin 712 oy

MHP - Alim Işık - % 29,25 - 40 bin 110 oy

AK Parti: Kamil Saraçoğlu - % 27,71 - 37 bin 992 oy

YOZGAT

Yeniden Refah - Kazım Arslan - %36,33 - 17 bin 141 oy

MHP - Ömer Açıkel - %29,78 - 14 bin 49 oy

AK Parti - Celal Köse - %26,81 - 12 bin 651 oy