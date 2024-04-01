AK Parti ve MHP, ittifak yapmadığı 22 ilden 4'ünü CHP'ye kaptırdı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
AK Parti ve MHP, yerel seçimlere 22 ilde ittifak yapmadan girme kararı almıştı. Cumhur İttifakı'nın ortaklarının bu kararı, bazı illerde pahalıya patladı. AK Parti ve MHP, 22 ilden 4'ünü ittifak yapmadığı için CHP'ye kaptırdı.
Türkiye 31 Mart Yerel Seçimleri için dün sandık başına gitti. Henüz sonuçlar resmi olarak açıklanmasa da 81 ilde 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticiler belli oldu.
İTTİFAK YAPMAMANIN BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİLER
AK Parti ve MHP, 22 ilde seçime ayrı ayrı adaylarla girme kararı almıştı. Cumhur İttifakı'nın ortakları bazı illerde seçime ittifak yapmadan girmenin bedelini ağır ödedi. AK Parti ve MHP, ittifak yapmadığı için 22 ilden 4'ünü CHP'ye kaptırdı.
AK PARTİ VE MHP'NİN İTTİFAK YAPMADIĞI İLLER
AK Parti ve MHP; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat'da seçime ayrı ayrı adaylarla girdi.
İŞTE AK PARTİ VE MHP'NİN İTTİFAK YAPMADIĞI İÇİN KAYBETTİĞİ İLLER
AMASYA
CHP- Turgut Sevindi - % 42,84 - 27 bin 233 oy
AK Parti - Mehmet Uyanık - % 28,96 - 18 bin 405 oy
MHP - Bayram Çelik - %22,91 - 14 bin 563 oy
KİLİS
CHP - Hakan Bilecen - %41,98 - 23 bin 467 oy
AK Parti - Reşit Polat - %27,28 - 15 bin 250 oy
MHP - Hasan Kara - %23,74 - 13 bin 274 oy
KÜTAHYA
CHP - Eyüp Kahveci - %29,69 - 40 bin 712 oy
MHP - Alim Işık - % 29,25 - 40 bin 110 oy
AK Parti: Kamil Saraçoğlu - % 27,71 - 37 bin 992 oy
YOZGAT
Yeniden Refah - Kazım Arslan - %36,33 - 17 bin 141 oy
MHP - Ömer Açıkel - %29,78 - 14 bin 49 oy
AK Parti - Celal Köse - %26,81 - 12 bin 651 oy
Kaynak: Türkiye Gazetesi