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Haberler > Gündem > YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranı 78.11

YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranı 78.11

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YSK Başkanı Yener: Seçime katılım oranı 78.11

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimin ardından açıklamalarda bulundu. Yener, "Seçime katılım oranı 78.11 oldu. CHP 35, AK Parti 24 belediye kazandı. AK Parti 324, CHP 302, MHP 11, YRP 37 ilçe kazandı " ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

KATILIM ORANI YÜZDE 78.7

Yener, "Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne 34 siyasi partimiz katılmıştır. 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen ile seçimlere gidilmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre büyükşehir belediye başkanlığı için açılan sandık oranı yüzde 99,99'dur. Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılım oranı ise yüzde 78,11 olarak gerçekleşmiştir. Belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,95 olup katılım oranı yüzde 78,7 olarak gerçekleşmiştir. Belediye meclisi için açılan sandık oranı yüzde 99,93 olup katılım oranı 78,5 olarak gerçekleşmiştir. İl genel meclisi seçimi için açılan sandık oranı yüzde 99,97 olup, katılım oranı yüzde 80,7 olarak gerçekleşmiştir." dedi.

 

Hangi partinin kaç il ve ilçe kazandığını da belirten Yener, "Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti1 belediye başkanlığı kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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