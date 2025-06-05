CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e neden soruşturma açıldı, tutuklanacak mı? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Gaziosmanpaşa mitinginde yaptığı konuşmadaki sözleri sebebiyle re’sen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken Özgür Özel tutuklanacak mı? sorusu arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

Geçtiğimiz günler Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Gaziosmanpaşa’da düzenlediği mitingde yargıya yönelik sarfettiği sözleriyle gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mitingde sarf edilen sözlerin "yargı mensubuna hakaret ve tehdit içerdiği" gerekçesiyle Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlattığını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL'E NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Özgür Özel’in yargıya ilişkin kullandığı sözlerden ötürü hakkında soruşturma açıldığı bilgisi verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, mitingde sarf edilen sözlerin "yargı mensubuna hakaret ve tehdit içerdiği" için Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Başsavcılık açıklamasında, söz konusu ifadelerin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirmeye alındığı ve soruşturmanın bu kapsamda yürütüleceği belirtildi.

Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı Türk Ceza Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.”

ÖZGÜR ÖZEL TUTUKLANACAK MI?

Özgür Özel hakkında soruşturma açıldı. Şu an için Özgür özel hakkında gözaltı veya tutuklama kararı bulunmuyor.