Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'ın paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı aldı. Çift Kişilik Oda perşembe günleri saat 20:00'da ekrana geliyordu.

Çift Kişilik Oda dizisi, 6 bölüm yayınlandıktan sonra uzun süre yeni bölümü yayınlanmadı. Yarın projenin yayın günü ve dizinin ekrana gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Peki, Çift Kişilik Oda bitti mi? İşte cevabı....

ÇİFT KİŞİLİK ODA BİTTİ Mİ?

22 Mayıs Perşembe günü yayın hayatına başlayan Çift Kişilik Oda 8. bölümde final yapacak. Bu nedenle Çift Kişilik Oda bitmiştir.

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çift Kişilik Oda 7. bölüm 17 Temmuz'da yayınlanacağı söylense de henüz ekrana gelmedi. Yeni yayın tarihi hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Çift Kişilik Oda 8. bölümün yayınlanmasıyla bitecektir. Ancak ne zaman yayınlanacağına dair açıklama gelmemiştir.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

Çift Kişilik Oda'nın 7. bölümünün ne zaman yayınlanacağı bilinmemektedir. Dizinin neden yayınlanmadığı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.