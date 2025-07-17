Çift Kişilik Oda bu akşam var mı, neden yok? 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

NOW TV'nin sevilen romantik-komedi dizisi Çift Kişilik Oda dizisi 8. bölümde final yapacağı açıklanmıştı. Ancak dizinin 7. bölümü geçen hafta yayınlanmadı. Perşembe günleri ekrana gelen Çift Kişilik Oda bu akşam var mı, neden yok araştırılıyor. Kanalın yayın akışında yapılan son dakika değişikliği nedeniyle NOW TV yayın akışı kontrol ediliyor.

NOW TV’de her Perşembe saat 20:00’de yayınlanan Çift Kişilik Oda 7. bölümünün 17 Temmuz 2025 akşamı yayınlanması bekleniyordu. Ancak son dakika yaşanan yayın akışı değişikliği ile dizinin yayınlanmayacağı ortaya çıktı. Ekrana gelmeme nedeni ve 7. bölüm tarihi belli oldu.

ÇİFT KİŞİLİK ODA BU AKŞAM VAR MI?

Çift Kişilik Oda dizisinin 17 Temmuz 2025 Perşembe akşamı NOW TV'de yayın akışında yer almadı. Geçtiğimiz haftada yayınlanmayan dizinin yeni bölüm tarihi için bugün işaret edilmişti. Ancak yayın akışında yaşanan değişiklikle Çift Kişilik Oda dizisinin saatinde "Ne Olacak Halim" isimli film ekrana gelecek.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NEDEN YOK?

Dizinin 7. yeni bölümünün ekrana gelmeme nedeni açıklanmadı. Dizinin yerine yayın akışında yerli bir film eklendi. Ancak nedeni açıklanmadı. Edinilen bilgilere göre dizinin düşük reklam gelirleri nedeniyle yayın takviminden kaldırıldığı ifade ediliyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Çift Kişilik Oda 7. yeni bölümü, yayınlanan fragmanda 24 Temmuz olarak yer aldı. Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde yer aldığı dizinin gelecek hafta perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA FİNAL NE ZAMAN, KAÇINCI BÖLÜM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çift Kişilik Oda dizisinin 8. bölümde final yapması bekleniyor. Yeni bölümü ekrana gelmeyen dizinin 7. bölümü 24 Temmuz Perşembe günü yayınlanırsa final 31 Temmuz'da yapılacak.

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kaan'ın Nilüfer'e olan duygularını itiraf ettiği 7. bölümde ikili arasındaki gerilim ve tartışmalar son buluyor.

Dizi, küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışması ve orada başına gelen olayları anlatıyor. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in başında olduğu otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Kaan ve Nilüfer için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.