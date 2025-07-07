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Çiğ sütün litre fiyatı ne kadar olacak? Çiğ süt tavsiye fiyatı açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çiğ sütün litre fiyatı ne kadar olacak? Çiğ süt tavsiye fiyatı açıklandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği, Ulusal Süt Konseyi’ne yaptığı bildirede sıcak çiğ süt için 1 Temmuz 2025 itibarıyla litre fiyatının en az 21 TL/litre olarak belirlenmesi talep etti. Peki, Çiğ sütün litre fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) tarafından yapılan açıklamayla beraber çiğ sütün fiyatı merak konusu oldu.

Birçok kişi çiğ sütün litre fiyatı ne kadar olacak? sorusunu arama motorlarında sorgulatmaya başladı. İşte ortaya atılan rakamlar...

Çiğ sütün litre fiyatı ne kadar olacak? Çiğ süt tavsiye fiyatı açıklandı - 1. Resim

ÇİĞ SÜTÜN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak sıcak çiğ süt fiyatının en az 21 TL olması gerektiğini söyledi.

Açıklamada, süt üretiminin sadece hayvancılık değil, aynı zamanda gıda sanayi, yem, lojistik, perakende ve kırsal istihdamla direkt olarak bağlantılı olduğu anımsatarak, fiyatın sadece üreticiyi değil, tüm gıda zincirini etkilediğine değindi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Tarım sektörü, yalnızca birincil üretimle sınırlı olmayan, ekonominin tüm katmanlarını besleyen temel bir alandır. Süt üretimi başta olmak üzere hayvancılık sektörü; gıda sanayi, yem sanayi, veterinerlik hizmetleri, ilaç ve aşı üretimi, makine ve ekipman imalatı, lojistik ve soğuk zincir taşımacılığı, perakende, dış ticaret, enerji ve finans gibi birçok alt sektörle doğrudan bağlantılıdır.

Ayrıca süt üreten çiftçi, yalnızca hayvan yetiştiricisi değil, aynı zamanda bitkisel üretimin de doğrudan aktörüdür. Yem bitkileri üretimiyle, tarlasıyla, silajıyla, gübre yönetimiyle döngüsel bir sistem içinde hem toprağını işler hem hayvanını besler. Bu sistem, çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik verimliliği birlikte sağlar.

Bu bütünsel yapı dikkate alındığında, süt üretiminin sekteye uğraması yalnızca çiftçiyi değil; gıda güvenliğini, sanayi kapasitesini, istihdamı, tüketici erişimini ve kırsal refahı doğrudan etkiler.

Bu nedenle bizler, 1 Temmuz 2025 itibarıyla, %3,6 yağ ve %3,2 protein içeren sıcak çiğ süt için Ulusal Süt Konseyi tarafından tavsiye edilecek fiyatın en az 21 TL/Litre + soğutma ve hizmet bedeli olarak belirlenmesini talep ediyoruz.

Bu fiyat, tercihe bağlı bir artış değil, artan yem, enerji, işçilik ve bakım maliyetleri karşısında üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak adına ekonomik bir zorunluluktur.

Unutulmamalıdır ki:

Üretici üretmezse,

Gıda sanayi işleyemez,

Lojistik sektörü taşıyacak ürün bulamaz,

Perakende zincirleri raflarını dolduramaz,

Tüketici sağlıklı ve yerli gıdaya erişemez,

İthalat zorunluluğu artar,

Ekonomik denge bozulur.

Önerdiğimiz 21 TL/LT’lik fiyat:

Üreticinin ayakta kalması,

Sanayicinin hammaddeye erişimi,

Tüketicinin yerli ve güvenli süt ürünlerine ulaşımı için bir denge fiyatıdır. Bu fiyat, ne bir refah vaadi ne de kısa vadeli kazanç hedefidir. Ancak, uzun süredir zarar eden üreticinin umut ve motivasyonunu koruyabilecek, ülkemizin gıda zincirinin en kritik halkasını güçlendirebilecek bir adımdır. Bu adım, aynı zamanda devletimizin, sanayimizin ve tüketicimizin, bu ülkenin üreten çiftçisinin arkasında olduğunu gösterme fırsatıdır. Bizler üretmeye devam etmek istiyoruz. Üretmek, yalnızca çiftçinin değil; toplumun, sanayinin ve devletin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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