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Çiğ süt fiyatlarında manipülasyon iddiası! Rekabet Kurulu'ndan iki ünlü markaya soruşturma...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Çiğ süt fiyatlarında manipülasyon iddiası! Rekabet Kurulu&#039;ndan iki ünlü markaya soruşturma...
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rekabet Kurulu, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren iki ünlü markanın 56 teşebbüsü hakkında soruşturma başlattı.

Çiğ süt alım fiyatlarının rakip firmalar arasında birlikte belirlendiği, alım bölgelerinin paylaşıldığı ve geleceğe yönelik rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla fiyatların baskılandığı iddiaları gündem oldu.

Süt yemi satış fiyatlarının birlikte belirlenmesi, alım yapan müşterilerin paylaşılması ve paketlenmiş süt ürünlerinin fiyatlarının koordine edilmesi gibi ciddi ihlallerin bulunduğu öne sürüldü.

İKİ ÜNLÜ MARKAYA SORUŞTURMA

Rekabet Kurulu, iki ünlü markanın pazar paylaşımı ve fiyat koordinasyonu yaparak piyasayı manipüle ettikleri iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığını açıkladı. Söz konusu firmaların, çiğ süt ve süt yemi pazarlarında rekabete aykırı eylemlerde bulundukları ve bu eylemlerle pazarın doğal işleyişini engelledikleri iddia ediliyor.

SÜT PAZARINDA REKABETİ KISITLAYAN İDDİALAR

Süt pazarındaki bu gelişmeler, rekabeti sınırlayıcı etkiler doğuruyor. Rekabet Kurulu'nun açtığı soruşturma ile pazarın işleyişine zarar veren bu tür uygulamalara son verilmesi bekleniyor. Tüketici hakları ve piyasa düzeni için büyük bir tehdit oluşturan bu ihlallerin, soruşturma sonucunda netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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