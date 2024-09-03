ÇKS kayıt yenileme başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor

ÇKS kayıt yenileme başvuruları için e-Devlet aracılığı ile gerçekleşebilecek. Çiftçiler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden kolay bir şekilde ÇKS başvurularını yapabilecekler.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi çiftçilere kolaylık sağlamak amacı ile e-Devlet ÇKS başvuru imkanını duyurdu.

e-Devlet sistemi üzerinden ÇKS kayıt yenileme başvuruları çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.





Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi; "ÇKS'de kayıtlı çiftçilerimiz, kayıt yenileme başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirler. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2024"

E-DEVLET ÇKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÇKS kayıt yenileme işlemleri için çiftçiler e-Devlet Kapısı’na giriş yaparak "Tarım ve Orman Bakanlığı" hizmetleri altında bulunan "ÇKS Kayıt Yenileme Başvurusu" sekmesini kullanabilirler.

E-Devlet sistemi bu noktada çiftçilere zaman kazandırırken fiziksel başvuru süreçlerindeki yoğunluğu da azaltıyor.

Çiftçiler gerekli bilgileri online olarak doldurup e-Devlet sistemine yükleyerek başvurularını tamamlayabilirler.

ÇKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2025 üretim yılı için ÇKS kayıt yenileme başvurularının son tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Bu tarihe kadar başvurusunu yapmayan çiftçiler desteklerden yararlanma hakkını kaybedebilirler.

Dolayısıyla çiftçilerin bu süre zarfında başvurularını tamamlamaları büyük önem taşıyor. Başvurularını tamamlamak isteyenler e-Devlet üzerinden işlemlerini kolayca yapabilirler.

ÇKS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2025 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularını yapmak isteyen çiftçiler, başvuru sürecinde ihtiyaç duyacakları belgeleri hazırlamalıdır.

Başvurularını eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlamak isteyenler için gerekli belgeler ve detaylar ise açıklandı.

Başvuru sahibine ait kimlik fotokopisi

En fazla altı ay öncesine ait bir adet vesikalık fotoğraf

İmza Sirküleri, Yetki Belgesi ve Vergi Levhası Fotokopisi

Nüfus müdürlüklerinden alınan güncel nüfus kayıt örneği

Başvuru sahibi sigortalı veya emekli ise, sigorta numarasını gösteren belge

İlgili ziraat odasından alınacak Çiftçi Kütük Belgesi, muhtar tarafından onaylanmış olmalıdır

İlçe tapu müdürlükleri tarafından onaylanmış tapu kayıt örnekleri veya tapu fotokopileri

Çiftçilerin başvuru sürecini sorunsuz tamamlayabilmeleri için bu belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerekiyor.

Başvuruların zamanında ve doğru belgelerle yapılması, çiftçilerin ÇKS sistemine kayıtlı kalmaları ve tarımsal desteklerden faydalanmaları açısından büyük önem taşıyor.

ÇKS başvuruları, e-Devlet üzerinden veya ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden yapılabilmektedir. Son başvuru tarihi olan 31 Aralık 2024'e kadar başvuruların tamamlanması gerekiyor.