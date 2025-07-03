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Clash Royale'de bakım arası: Clash Royale bakım arası ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Clash Royale&#039;de bakım arası: Clash Royale bakım arası ne zaman bitecek?
Bakım, Oyun, Mobil, Sunucu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Supercell'in geliştrdiği mobil oyun Clash Royale bakım arasına girdiğini duyurdu. Stratejik kart oyunu olan popüler mobil oyunu bakım molasına girdiğinde oyuna giriş yapılamıyor. Clash Royale bakım arası ne zaman bitecek oyuncular tarafından araştırıyor.

Clash Royale mobil oyunu sunucuda bazı iyileştirmeler yapmak için bakım arasına girdiğini duyurdu. Oyuncular Clash Royale bakım arası ne zaman bitecek araştırılıyor.

CLASH ROYALE BAKIM ARASI NE ZAMAN BİTECEK?

Clash Royal X hesabından yaptığı açıklamaya göre, sunucuda bazı iyileştirmeler yapmak için bakım arasına girdiğini açıkladı.

Clash Royale'de bakım arası: Clash Royale bakım arası ne zaman bitecek? - 1. Resim

Bakım arasının ne zaman sona ereceği bilinmiyor. Ancak sunucu bakımlarının periyodik bakımlar olduğu, oyun içi güncellemeler eklendiğinde bakım sürelerinin değişkenlik gösterebildiği biliniyor. 

CLASH ROYALE BAKIM ARASI NE DEMEK?

Oyun "bakım molası" verdiği süre zarfında, bakım molası bitene kadar savaşlar devre dışı bırakılırken turnuva zamanlayıcıları duraklatır.

Ayrıca göğüs güçlendirmeleri ve göğüs zamanlayıcıları çalışamaya devam edecek. Bakım molasının ardından oyuna erişim sağlanacak. 

Clash Royale'de bakım arası: Clash Royale bakım arası ne zaman bitecek? - 2. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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