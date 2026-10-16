Çorum FK-Rizespor maçı, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının açılış karşılaşması olarak futbolseverlerin gündeminde. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak mücadelenin yayın kanalı, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri araştırılıyor. Peki, Çorum FK-Rizespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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Süper Lig’de 8. hafta Çorum FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Burak Yılmaz yönetiminde geçen hafta Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönen Çorum FK, sahasında serisini sürdürmeyi hedeflerken iki takım lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Maçın yayın bilgileri de karşılaşma öncesinde netleşti.

ÇORUM FK-RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK-Rizespor karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasının açılış mücadelesi olan maç 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

Mücadele Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak. Çorum FK, geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 10 puan toplarken haftaya 8. sırada giriyor. Kırmızı-siyahlılar, Burak Yılmaz yönetimindeki ilk maçında Gaziantep FK’yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek haftaya moralli başladı.

Çorum FK-Rizespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri

ÇORUM FK-RİZESPOR NEREDEN İZLENİR?

Çorum FK-Rizespor maçı beIN SPORTS 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverlerin beIN SPORTS aboneliği üzerinden yayına erişmesi gerekiyor.

Çorum FK ile Çaykur Rizespor’un lig tarihindeki ilk karşılaşması olması nedeniyle mücadele ayrıca dikkat çekiyor. Rizespor son lig maçında Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup olurken, Çorum FK aynı skorla Gaziantep FK deplasmanından galip ayrıldı.

Çorum FK-Rizespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Maç yayın bilgileri

ÇORUM FK-RİZESPOR MAÇ YAYIN BİLGİLERİ

Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı 16 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayın adresi beIN SPORTS 1 olacak.

Ev sahibi Çorum FK, Burak Yılmaz’ın göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk karşılaşmayı kazanarak 10 puana yükseldi. Takımın bu sezon ligde 16 gol atması hücum performansını öne çıkarırken, Rizespor karşısında da iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor.

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