Çorum FK - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2025-2026 Trendyol 1. Lig sezonu tüm hızıyla devam ederken, Çorum FK ile Sarıyer arasındaki karşılaşma futbolseverlerin radarında. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve erişim bilgileri, sporseverler tarafından araştırılıyor.

ÇORUM FK - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum FK ile Sarıyer arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 22 Ağustos 2025 Cuma günü saat 21.30’da başlayacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, ligin erken haftalarında takımların hedefledikleri puanları toplamak için kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor.

ÇORUM FK - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum FK - Sarıyer maçı, 22 Ağustos 2025 Cuma günü Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak. TRT Spor’un şifresiz yayını, futbolseverlere ücretsiz izleme imkanı sunarken Bein Sports 2 üzerinden izlemek isteyenler için Digiturk 78, Kablo TV 233 gibi platformlar veya Bein Connect üyeliği gerekiyor.