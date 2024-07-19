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Crowdstrike Microsoft mavi ekran hatasının geçici çözümü açıklandı! Bilgisayarınızı güvenli modda çalıştırın

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Crowdstrike Microsoft mavi ekran hatasının geçici çözümü açıklandı! Bilgisayarınızı güvenli modda çalıştırın

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya genelini etkileyen Windows mavi ekran problemi şirketlerin yanı sıra bireysel kullanıcıları da etkiledi. Kullanıcılar tarafından mavi ekran probleminin nasıl çözüleceği merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre mavi ekran problemi güvenli modda başlatılmasından geçiyor.

19 Temmuz Cuma günü dünya çapında bulunan Windows sistemlerinde problemler yaşandı.

Sistemler ani bir şekilde kapanarak mavi ekran hatası ile karşılaştı.

Havayolu sektöründen banka sektörüne kadar birçok firmanın hizmetleri yaşanan problemden dolayı çalışmıyor.

Şirketlerin yanı sıra bireysel kullanıcılar da bilgisayarlarında mavi ekran problemleri ile karşılaşıyor.

Crowdstrike Microsoft mavi ekran hatasının geçici çözümü açıklandı! Bilgisayarınızı güvenli modda çalıştırın - 1. Resim

MİCROSOFT CROWDSTRİKE MAVİ EKRAN HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bireysel olarak mavi ekran problemi yaşayan kullanıcılar problemi nasıl çözebileceğini merak ediyor.

BTK'nın aktardıklarına göre problemi ortadan kaldırmak için geçici bir çözüm bulunuyor.

Mavi ekran hatasını çözmek isteyen kullanıcıların ilk önce bilgisayarlarını güvenli mod'da başlatmaları gerekiyor.

Bilgisayarı güvenli modda başlattıktan sonra kullanıcıların sırasıyla C - Windows - System32 - Drivers - CrowdStrike dosyasına giriş yaparak "C-00000291*sys" adlı dosyayı silmeliler.

Bu dosyayı sildikten sonra bilgisayarlarını yeniden başlatarak sorunu ortadan kaldırabiliyorlar.

Ancak bu yöntem bilgisayarınızda istenmeyen başka sorunları da ortaya çıkarabilir.

Bu dosyayı sildikten sonra ciddi bir sistem hatası veya virüs ile karşılaşabilirsiniz.

Risk almak istemeyen kullanıcıların resmi güncellemeyi beklemesi daha iyi olacaktır.

Crowdstrike Microsoft mavi ekran hatasının geçici çözümü açıklandı! Bilgisayarınızı güvenli modda çalıştırın - 2. Resim

CROWDSTRİKE FALCON MAVİ EKRAN HATASI İÇİN GERİ YÜKLEME YAPIN

Güncelleme sonrası oluşan mavi ekran hatalarının çözülmesi için Microsoft'un kullanıcılarına önerdiği bazı yöntemler bulunuyor.

Bu yöntemlerden biri olan sistem geri yüklemeyi yapmak için kullanıcıların şu adımları izlemeleri gerekiyor.

Bilgisayarınızı kapatın ve Güvenli Mod'da yeniden başlatın.

En son güncellemeleri kontrol ederek Denetim Masası > Sistem ve Güvenlik > Sistem > Sistem Koruması > Sistem Geri Yükleme'ye girin ve geri yükleme yapın.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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