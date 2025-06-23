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CTE tayin sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı açıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CTE tayin sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı açıldı
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), 2025 yılı isteğe bağlı atama ve tayin sonuçları açıklanıp açıklanmadığı merak edildi. CTE tayin sonuçları sorgulama ekranı duyuruldu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2025 yılı isteğe bağlı atama ve tayin sonuçları sorgulanıyor. Başvuru yapan adaylar CTE tayin sonuçları sorgulama ekranı araması yapıyor. 

CTE TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı isteğe bağlı atama kararnamesini 23 Haziran Pazartesi günü resmi internet sitesinde yayımladı. Adalet Bakanlığı'na bağlı CTE Norm ve Atama Sistemi (NAS) üzerinden otomatik olarak gerçekleştirdiği atamalar, 2 bin 524 personelin yeni görevini kapsıyor.

Atama süreci; 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında kurum müdürleri, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında ise diğer personel için başvuru alımları başlamıştı. 

CTE tayin sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı açıldı - 1. Resim

CTE TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

CTE 2025 isteğe bağlı atama ve tayin sonuçları, resmi internet sitesi http://cte.adalet.gov.tr ve e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Personel, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle NAS sistemine giriş yaparak yeni görev yerlerini öğrenebilir. Açıklama nedeniyle siteye erişimde zorluk yaşanabilir.

CTE tayin sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı açıldı - 2. Resim

NASIL SORGULANIR?

Atama sonuçları, CTE'nin resmi internet sitesi üzerinden veya e-Devlet üzerinden sorgulanabilir. Yoğunluk nedeniyle erişimde sorun yaşayan personelin birkaç saat sonra tekrar denemesi önerilmekte. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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