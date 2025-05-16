Cuma namazı saat kaçta? İşte 16 Mayıs 2025 il il Cuma namazı vakitleri (Güncel liste)

Cuma namazı saati, yaklaşan mübarek vakit öncesinde merak ediliyor. Cuma, İslam aleminde çok özel bir yere sahiptir. Duaların kabul olduğu cuma gününde farz olan namazı eda etmek, camiye vaktinde yetişmek isteyenler, yaşadıkları yere göre cuma namazı saati sorgulaması yapıyor.

Müslümanlar için haftanın en anlamlı günü olan Cuma’da, Cuma namazı vakti merak ediliyor. “Cuma namazı saat kaçta kılınıyor?” sorusu özellikle öğle saatleri yaklaşırken en çok aratılanlar arasında. İşte güncel namazı vakitlerine göre 16 Mayıs 2025 il il cuma namazı saatleri ve merak edilen detaylar…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIYOR?

Cuma namazı, öğle ezanı ile birlikte cemaatle kılınır. Namazın vakti şehirden şehre farklılık gösterdiği için her hafta il il cuma namazı saatlerini güncellemektedir. Cuma namazı saati, öğle ezanı vaktiyle aynıdır. Bu nedenle bulunduğunuz ilin öğle ezanı vakti, aynı zamanda cuma namazının başlangıç saatidir.

CUMA NAMAZI SAATLERİ 16 MAYIS 2025

İstanbul: 13:05

Ankara: 12:50

İzmir: 13:13

Bursa: 13:05

Adana: 12:40

Antalya: 12:59

Gaziantep: 12:32

Trabzon: 12:23

Diyarbakır: 12:21

Erzurum: 12:16

Yaşadığınız şehirdeki güncel Cuma namazı saatini öğrenmek için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

il il cuma namazı saatleri için tıklayınız

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı toplamda 16 rekattan oluşur ve şu şekilde kılınır:

4 rekat sünnet (ilk sünnet)

2 rekat farz (imamla cemaatle kılınır)

4 rekat sünnet (son sünnet)

4 rekat öğle namazının sonradan kılınan kazası (sünnet)

2 rekat vaktin nafilesi (isteğe bağlı)

Ancak farz ve sünnet ayrımıyla birlikte en yaygın uygulama 4 + 2 + 4 şeklindedir.

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü ve cuma namazı, İslam dininde özel bir yere sahiptir. Kur'an-ı Kerim’de, Cuma Suresi 9. ayette, “Cuma namazı için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun” buyrularak bu namazın ne kadar önemli olduğu vurgulanır.

Peygamber Efendimiz de Cuma günü için “Günlerin en hayırlısı” demiştir. Bu nedenle Cuma namazı, Müslümanlar için hem ibadet hem de birlik ve beraberlik zamanıdır.