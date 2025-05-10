Dalgınlığın böylesi: 200 bin dolarlık pırlantayı çöpe attı! Kağıt toplayıcısı gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Mayıs 2025 16:16 - Güncelleme: 10 Mayıs 2025 16:28 - Güncelleme:

İstanbul'un Fatih ilçesinde, "dalgınlığın böylesi" dedirten bir olay yaşandı. Kuyumcu çalışanı içinde 200 bin dolar değerinde pırlanta dolu poşeti dalgınlıkla çöpe bıraktı. Adeta hazine bulan kağıt toplayıcısı, bir süre sonra polis tarafından yakalandı.

İstanbul Fatih’te ilginç bir olay yaşandı. Fatih Molla Fenari Mahallesinde meydana gelen olayda, kuyumcu çalışanı içinde 200 bin dolar değerinde pırlanta dolu poşeti dalgınlıkla çöpe bıraktı. PIRLANTALARI DALGINLIKLA ÇÖPE ATTI Daha sonra çöpün yanından geçen kağıt toplayıcısı, pırlanta dolu poşeti alarak uzaklaştı. Poşetin olmadığını fark eden kuyumcu yetkilileri, durumu polise ihbar etti. İlgili Haber Biri gelinlik hayali kuruyordu, diğeri iki çocuğunu bıraktı... Giresun'da kız kardeşlere son veda İhbar üzerine çöp kutusu civarındaki kameraları inceleyen polis ekipleri, kağıt toplayıcısını tespit etti. KAĞIT TOPLAYICISI YAKALANDI Çalışmaların sonucunda kağıt toplayıcısı A.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, poşeti aldığını itiraf etti. Konu ile ilgili yakalanan kağıt toplayıcısı hakkında "Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçirilmiş Eşya Üzerinde Tasarruf" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş