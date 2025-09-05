Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Danimarka - İskoçya maçı ne zaman, hangi kanal veriyor? (Muhtemel 11'ler)

Danimarka - İskoçya maçı ne zaman, hangi kanal veriyor? (Muhtemel 11'ler)

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Danimarka - İskoçya maçı ne zaman, hangi kanal veriyor? (Muhtemel 11&#039;ler)
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu maçında Danimarka, İskoçya ile karşılaşacak. Futbolseverler geri sayıma başladı. İnternette Danimarka-İskoçya maçı nasıl izlenir diye aramalar başladı. Muhtemel 112ler de merak konusu... Peki Danimarka - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Danimarka - İskoçya maçına dair son dakika gelişmeleri.

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Danimarka, zorlu rakibi İskoçya'yı evinde ağırlayacak. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek bu maç adeta final havasında geçecek. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yoluna bakmak istiyor. Peki, Danimarka-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DANİMARKA-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda oynanacak Danimarka-İskoçya karşılaşması bu akşam (5 Eylül Cuma) saat 21.45'te başlayacak.

DANİMARKA-İSKOÇYA MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Danimarka-İskoçya maçı EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

DANİMARKA-İSKOÇYA MUHTEMEL 11'LERİ

Danimarka: Schmeichel, Kristensen, Andersen, Vestergaard, Dorgu, Dreyer, Hjulmand, Hojbjerg, Damsgaard, Dolberg, Hojlund

İskoçya: Gunn, Ralston, Souttar, McKenna, Robertson, Ferguson, Gilmour, McTominay, McGinn, Adams, Hirst

.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bu akşam hangi diziler var, Kızılcık Şerbeti bugün mü? 5 Eylül TV yayın akışı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu akşam hangi diziler var, Kızılcık Şerbeti bugün mü? 5 Eylül TV yayın akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler var, Kızılcık Şerbeti bugün mü? 5 Eylül TV yayın akışıDexter Resurrection 11. bölüm ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon merakla bekleniyor! - HaberlerDexter Resurrection 11. bölüm ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon merakla bekleniyor!Resimli Cuma Mesajları 5 Eylül 2025: En yeni, hadisli ve dualı Hayırlı Cumalar mesajları - HaberlerResimli Cuma Mesajları 5 Eylül 2025: En yeni, hadisli ve dualı Hayırlı Cumalar mesajlarıOkullarda ilk ders saat kaçta? İstanbul için son dakika kararı! - HaberlerOkullarda ilk ders saat kaçta? İstanbul için son dakika kararı!2025 YKS 2. tercihler ne zaman? - Haberler2025 YKS 2. tercihler ne zaman?Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi netleşmeye başladı! - HaberlerTeşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon tarihi netleşmeye başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...