Danimarka - İskoçya maçı ne zaman, hangi kanal veriyor? (Muhtemel 11'ler)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu maçında Danimarka, İskoçya ile karşılaşacak. Futbolseverler geri sayıma başladı. İnternette Danimarka-İskoçya maçı nasıl izlenir diye aramalar başladı. Muhtemel 112ler de merak konusu... Peki Danimarka - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Danimarka - İskoçya maçına dair son dakika gelişmeleri.
Avrupa Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Danimarka, zorlu rakibi İskoçya'yı evinde ağırlayacak. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek bu maç adeta final havasında geçecek. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yoluna bakmak istiyor. Peki, Danimarka-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
DANİMARKA-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda oynanacak Danimarka-İskoçya karşılaşması bu akşam (5 Eylül Cuma) saat 21.45'te başlayacak.
DANİMARKA-İSKOÇYA MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?
Parken Stadyumu'nda oynanacak Danimarka-İskoçya maçı EXXEN ekranlarından yayınlanacak.
DANİMARKA-İSKOÇYA MUHTEMEL 11'LERİ
Danimarka: Schmeichel, Kristensen, Andersen, Vestergaard, Dorgu, Dreyer, Hjulmand, Hojbjerg, Damsgaard, Dolberg, Hojlund
İskoçya: Gunn, Ralston, Souttar, McKenna, Robertson, Ferguson, Gilmour, McTominay, McGinn, Adams, Hirst
.