Danimarka - İskoçya maçı ne zaman, hangi kanal veriyor? (Muhtemel 11'ler)

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Danimarka, zorlu rakibi İskoçya'yı evinde ağırlayacak. Grup sıralamasını doğrudan etkileyecek bu maç adeta final havasında geçecek. Turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak isteyen iki takım, açılış maçında hata yapmadan 3 puanla yoluna bakmak istiyor. Peki, Danimarka-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DANİMARKA-İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda oynanacak Danimarka-İskoçya karşılaşması bu akşam (5 Eylül Cuma) saat 21.45'te başlayacak.

DANİMARKA-İSKOÇYA MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Parken Stadyumu'nda oynanacak Danimarka-İskoçya maçı EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

DANİMARKA-İSKOÇYA MUHTEMEL 11'LERİ

Danimarka: Schmeichel, Kristensen, Andersen, Vestergaard, Dorgu, Dreyer, Hjulmand, Hojbjerg, Damsgaard, Dolberg, Hojlund

İskoçya: Gunn, Ralston, Souttar, McKenna, Robertson, Ferguson, Gilmour, McTominay, McGinn, Adams, Hirst

