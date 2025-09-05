Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'de bu hafta maçlar neden yok? 5. hafta maç takvimi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın tamamlanmasıyla futbolseverler 5. hafta maç takvimini araştırmaya başladı. Bu hafta sonu maç takvimini boş gören sporseverler maçların oynanmama nedeni ve ligin yeniden başlayacağı tarihi takip ediyor. Öte yandan TFF 5. hafta maç programını açıkladı. İşte, detaylar...

Süper Lig'de 4. hafta maçlarının ardından kısa bir ara verilirken taraftarlar ligin 5. hafta programına odaklandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta maçlar neden yok? 

SÜPER LİG'DE BU HAFTA MAÇLAR NEDEN YOK?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanmıyor. 

4 Eylül 2025 Perşembe günü Gürcistan ile deplasmanda karşılaşan milli takım, 7 Eylül 2025 Pazar günü ise İspanya’yı Konya’da konuk edecek.

Bu nedenle, Süper Lig 4. hafta maçlarının ardından 1 Eylül 2025 Pazartesi gününden itibaren milli araya girildi. 

Süper Lig'de bu hafta maçlar neden yok? 5. hafta maç takvimi belli oldu - 1. Resim

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig, milli aranın sona ermesiyle 13 Eylül 2025 Cumartesi günü 5. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak. TFF’nin 3 Eylül 2025’te açıkladığı programa göre, ligin 5. ve 6. hafta müsabakaları netleşti. 

SÜPER LİG 5. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

13 Eylül Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

14 Eylül Pazar:

17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

