Dct Trading halka arzı katılım endeksine uygun olarak DCTTR hisse koduyla satışa çıkacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. yer aldı. DCTTR hisse kodu ile satışa çıkacak olan halka arzı satın almak isteyenler hangi bankalarda var, fiyatı nedir merak ederken katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.
Halka arz ile yakından ilgilenenleri sevindiren haber geldi. Bir süredir başvurusu onaylanan hisse olmazken SPK tarafından Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. onayı geldi.
DCT TRADİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Hisse, katılım endeksine uygun olarak satışa çıkarken fonun kullanım yerleri şöyle belirlendi:
%40 Çırçır fabrikası, depo ve ekipmanları yatırımı,
%10 Çeşitli şirketlerin paylarının satın alınması ve/veya iştirak edilmesi ve/veya yeni ortaklıklar kurulması,
%10 Üretim kapasite ve verimlilik artırımı, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları,
%40 İşletme sermayesi.
HANGİ BANKALARDA VAR?
14,00 TL'den satışa çıkacak olan hisse, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınırken toplamda 37,500,000 lot dağıtacak.
DCTTR KAÇ LOT VERİR?
Hissenin miktarı henüz netleşmezken tahmini lot miktarı şöyle:
1.1 Milyon katılım ~ 34 Lot (476 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 25 Lot (350 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 20 Lot (280 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (238 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (196 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (168 TL)
3.5 Milyon katılım ~ 11 Lot (154 TL)
3.9 Milyon katılım ~ 10 Lot (140 TL)
Kaynak: Türkiye Gazetesi