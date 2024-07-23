Dct Trading halka arzı katılım endeksine uygun olarak DCTTR hisse koduyla satışa çıkacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2024 15:09 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 15:17 - Güncelleme:

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SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında Dct Trading Dış Ticaret A.Ş. yer aldı. DCTTR hisse kodu ile satışa çıkacak olan halka arzı satın almak isteyenler hangi bankalarda var, fiyatı nedir merak ederken katılım endeksine uygun olduğu belirtildi.

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