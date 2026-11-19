İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan Genç Üniversiteli eğitim desteği için başvuru süreci ekim ayında tamamlandı. Burs başvurularının tamamlanması ardından gözler değerlendirme aşamasına çevrildi. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan Genç Üniversiteli eğitim desteği için başvuru süreci 29 Eylül-23 Ekim 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruları kabul edilen adaylar arasında değerlendirme yapılacak. Yeni eğitim öğretim döneminde 125 bin üniversite öğrencisine kişi başı 20 bin TL karşılıksız eğitim desteği sağlanacak.Değerlendirme sonuçları online sistem üzerinden duyurulacak. Peki, 2026-2027 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuru sonuçları için net tarih vermedi.Geçen dönemin sonuçları 2 Ocak 2026’da açıklanmıştı. Benzer bir takvim izlenirse bu dönemin sonuçları Ocak 2027’de duyurulabilir.

Değerlendirme aşamasına geçildi... İBB burs sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İBB BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

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