Göz altına alınan Hakkari Belediye Başkanı yerine atanan Hakkari Valisi Ali Çelik'in hayatı ve kariyeri
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Hakkari’nin DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı. Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı. Hakkari Valisi Ali Çelik Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Peki, Hakkari Valisi Ali Çelik kimdir, kaç yaşında, yeni görevi ne?
Hakkari’nin DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, gözaltına alınırken yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı. Peki, Hakkari Valisi Ali Çelik kimdir, kaç yaşında, yeni görevi ne?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde göreve gelen DEM'li belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı. Hakkari Valiliği, kentte yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.
Yerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak geldi.
HAKKARİ VALİSİ ALİ ÇELİK KİMDİR?
Ali Çelik, 1976 yılında Uşak'ta dünyaya geldi.
İlköğrenimini Uşak'ta ortaöğrenimini Kütahya'da bitirdi. 7 ay Londra’da dil eğitimi aldı.
1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladı.
Lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak noktaladı.
Ali Çelik evli ve iki çocuk babasıdır.
2000 yılında Kütahya Valiliğinde göreve geldi.
Kaymakam Adaylığı süresince Rize ve Burdur'da Kaymakam Vekilliği görevlerini yaptı.
Atandıktan sonra Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni (Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev aldı.
2010 ile 2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde Mülkiye Başmüfettişliği görevini yaptı.
2017 ila 2018 tarihleri arasında vekâleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yürüttü.
27.10.2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev aldı.
10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya Valisi olarak göreve geldi.
20.08.2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Hakkari Valiliği görevine başladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi