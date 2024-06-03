Göz altına alınan Hakkari Belediye Başkanı yerine atanan Hakkari Valisi Ali Çelik'in hayatı ve kariyeri

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2024 10:55 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 10:56 - Güncelleme:

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Hakkari’nin DEM’li Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı. Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik atandı. Hakkari Valisi Ali Çelik Hakkâri Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Peki, Hakkari Valisi Ali Çelik kimdir, kaç yaşında, yeni görevi ne?