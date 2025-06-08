Deniz Öncü kimdir, kaç yaşında? Milli motosikletçi Deniz Öncü

Türk motosikletinin genç yıldızı Deniz Öncü, 2025 Moto2 Dünya Şampiyonası’nda Red Bull KTM Ajo takımıyla ilk galibiyetini aldı. 21 yaşındaki Alanyalı sporcu, 8 Haziran 2025’te 0.003 saniye farkla zafer kazanarak Türk motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Milli motosikletçi Deniz Öncü kariyeri, yaşı merak ediliyor.

Deniz Öncü, Türk motor sporlarının en parlak yeteneklerinden biri olarak 2025 Moto2 Dünya Şampiyonası’nda adından söz ettiriyor. 8 Haziran 2025’te nefes kesen bir yarışta ilk Moto2 galibiyetini elde eden 21 yaşındaki sporcunun hayatı ve biyografisi merak konusu.

DENİZ ÖNCÜ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Öncü, 26 Temmuz 2003’te Alanya’da doğdu. İkizi Can Öncü ile birlikte motosiklet sporlarında Türkiye’yi temsil eden bir yarışçıdır.

Henüz 4 yaşında motosiklet sürmeye başlayan Öncü, dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun mentorluğunda yetişti. 2016-2017 Asya Yetenek Kupası’nda ikiziyle birlikte yarışarak dikkat çekti.

2017’de Asya Yetenek Kupası’nı şampiyon olarak tamamlayan Öncü, 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta ikinci oldu ve 2018 Gençler Dünya Şampiyonası’nda da ikincilik elde etti. 2025 itibarıyla 21 yaşında olan genç sporcu, kariyerinde hızla yükseliyor.

2019’da wild card ile Moto3 Dünya Şampiyonası’na katılan sporcu, 2021’de ilk podyumunu Barcelona’da alarak Türk motor sporları tarihinde bir ilke imza attı. 8 Haziran 2025 Pazar günü, Deniz Öncü Moto2’de 0.003 saniye farkla ilk galibiyetini aldı.

DENİZ ÖNCÜ HANGİ KATEGORİDE YARIŞIYOR?

Deniz Öncü, 2024 sezonundan itibaren Moto2 Dünya Şampiyonası’nda Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışıyor. Daha önce 2019-2023 yılları arasında Moto3 kategorisinde mücadele eden Öncü, 2023’te Almanya, Avusturya ve Avustralya Grand Prix’lerinde zafer kazanarak sezonu dördüncü tamamlamıştı. 2024’te Moto2’ye geçiş yapan sporcu, ilk sezonunda Aragon GP’de podyum elde ederek adından söz ettirdi.