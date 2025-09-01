Denizli'deki orman yangını söndürüldü mü? Buldan yangın son dakika gelişmesi...

Denizli günlerdir orman yangını mücadele ediyor. Vatandaşlar ve ekipler bir oldu, alevleri söndürmek için canla başla çalıştı ama rüzgar engeline takıldılar. Tam kontrol altına alınacakken şiddetlenen rüzgar alevleri yaydı, yangın daha da büyüdü. İnsanlar bölgeden gelecek güzel bir haber bekliyor, peki Denizli Buldan'daki orman yangını söndürüldü mü? İşte son gelişmeler ve detaylar...

DENİZLİ'DEKİ YANGIN NE ZAMAN VE NEREDE ÇIKTI?

Denizli'deki yangın 5 gün önce Buldan ilçesindeki ormanlık alandı çıktı. Yangının 4. gününün öğle saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Buldan'ın Bölmekaya Mahallesi'ne kadar ulaştı.

DENİZLİ BULDAN'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çok sayıda ekip günlerdir alevlerle mücadele ediyor. Bölgede bulunan polis, jandarma, komando ekipleri risk altında olan Bölmekaya Mahallesi'nde bulunan vatandaşları ve hayvanları tahliye etmişti. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın, köyün çevresindeki ormanlık alanlara ve tarlalara sıçradı. Bölgeye çok sayıda helikopter, arazöz, itfaiye ekipleri, TOMA araçları ve personel görevlendirilmişti. Aynı zamanda dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmişti. Gece saatlerinde mahalle çevresindeki yangın kontrol altına alındı. Bölgede yapılan incelemelerde yanan ev olmadığı tespit edildi. Mahallede içerisinde bulunan birkaç evin çatısına rüzgarla taşınan alevlerden küçük hasarlar aldığı görüldü.

DENİZLİ'DEKİ YANGINDA SON DURUM NE?

Mahalle içerisinde incelemelerde bulunan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Coşkun, durum hakkında hem bilgi aldı hem de bölgede ki yangın ile ilgili yapılan çalışmaları anlattı.



Bölmekaya Mahallesi'nde ikamet eden Erdal Kara, "Allah'a şükür, şu anda zararımız yok. Birkaç tane evin çatısı yandı. O anda ise itfaiye ekipleri müdahalelerde bulundular. Bütün ekipler buradaki hayvanlarımızı tahliye etti. Hepsinden Allah bin kere razı olsun. Şu anda bu bölgede bazı evlerde çok hafif hasarla atlattık. Ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Oksijensiz kaldık artık. Burası yemyeşil bir vadiydi, çok güzeldi. Daha ne diyebilirim, Allah'ım daha kötü olay başımıza vermesin. Yangın daha da büyümesin diye bazı noktalarda ağaçları kestiler. Canla başla mücadele ettik. Şu anda köyümüzde yanan bir ev yok. Yoğun müdahaleler sonucu köyümüzdeki yangın söndürüldü" diye konuştu.