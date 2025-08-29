Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denizli'deki orman yangını söndürüldü mü? Son durum araştırılıyor

Denizli - Aydın il sınırında ormanlık alanda çıkan yangında son durum merak ediliyor. Adrese çok sayıda ekip sevk edildi, çukur ve sarp bölgede karadan müdahale yapıldı. Denizli yangında son dakika gelişmesi var mı, Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı mı? İşte detaylar...

Denizli, Aydın il sınırındaki ormanlık alanda dün akşam başlayan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi, müdahaleler ise oldukça zor oldu. Peki Denizli'deki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü, son durum ne? İşte son dakika gelişmesi ve ayrıntılar...

DENİZLİ'DEKİ ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Yangın Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesinde bağlı Kızıldere köyünün zirvesindeki çukur ve sarp bölgedeki sahaya sıçradı. Denizli - Aydın sınırındaki yangına müdahale eden ekipler zor anlar yaşadı. 

DENİZLİ'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Uçurumlarla kaplı bir alandaki yangının söndürülmesi için karadan etkin bir çalışma yapıldı. İş makinelerinin açtığı yollar sayesinde bölgeye ulaşan orman ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

 

