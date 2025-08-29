Denizli'deki orman yangını söndürüldü mü? Son durum araştırılıyor

Denizli, Aydın il sınırındaki ormanlık alanda dün akşam başlayan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi, müdahaleler ise oldukça zor oldu. Peki Denizli'deki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü, son durum ne? İşte son dakika gelişmesi ve ayrıntılar...

DENİZLİ'DEKİ ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Yangın Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Çatak Mahallesi Yeraltı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesinde bağlı Kızıldere köyünün zirvesindeki çukur ve sarp bölgedeki sahaya sıçradı. Denizli - Aydın sınırındaki yangına müdahale eden ekipler zor anlar yaşadı.

İlgili Haber Denizli'de sarp arazide orman yangını çıktı

DENİZLİ'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Uçurumlarla kaplı bir alandaki yangının söndürülmesi için karadan etkin bir çalışma yapıldı. İş makinelerinin açtığı yollar sayesinde bölgeye ulaşan orman ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.