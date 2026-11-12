Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 12 Kasım son depremler listesi
12 Kasım 2026 son depremler listesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntıların ardından gündeme geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel deprem verileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren kaydedilen depremlerin merkez üsleri, büyüklükleri ve derinlikleri araştırılıyor. Özellikle Adana ve Hatay çevresindeki hareketlilik sonrası "deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde" soruları araştırılmaya başlandı.
12 Kasım Perşembe günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Gece saatlerinden itibaren Adana, Balıkesir, Malatya, Tokat ve çevresinde farklı büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. AFAD'ın yayımladığı son depremler listesinde depremlerin meydana geldiği saatler, merkez üsleri, büyüklükleri ve derinlikleri yer aldı.
DEPREM Mİ OLDU?
12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde depremler meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre gece saatlerinden itibaren Adana'nın Kozan, Balıkesir'in Sındırgı, Malatya'nın Pütürge, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçeleri ile Tokat'ın Niksar ilçesinde sarsıntılar kaydedildi. Sabah saatlerinde ise Manisa'nın Alaşehir ve Muğla'nın Menteşe ilçelerinde de depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre 12 Kasım saat 01.13'te Adana'nın Kozan ilçesinde 2,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 7,04 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Saat 02.31'de Tokat'ın Niksar ilçesinde 2,7 büyüklüğünde bir deprem yaşanırken sarsıntının derinliği 6,67 kilometre olarak açıklandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ 12 KASIM 2026
AFAD'ın 12 Kasım 2026 tarihli son depremler listesinde sabah saatlerine kadar meydana gelen çok sayıda sarsıntı yer aldı.
07.14: Alaşehir (Manisa), 1,5 büyüklüğünde, 8,21 km derinlikte
06.55: Doğanşehir (Malatya), 1,6 büyüklüğünde, 7,05 km derinlikte
06.47: Defne (Hatay), 2,4 büyüklüğünde, 7,09 km derinlikte
06.38: Pütürge (Malatya), 0,9 büyüklüğünde, 6,92 km derinlikte
06.37: Yeşilyurt (Malatya), 1,1 büyüklüğünde, 6,92 km derinlikte
06.31: Kozan (Adana), 2,8 büyüklüğünde, 9,48 km derinlikte
06.23: Germencik (Aydın), 1,2 büyüklüğünde, 7,02 km derinlikte
06.15: Yeşilyurt (Malatya), 1,1 büyüklüğünde, 7,02 km derinlikte
05.54: Alaşehir (Manisa), 1,1 büyüklüğünde, 6,96 km derinlikte
05.41: Menteşe (Muğla), 0,8 büyüklüğünde, 6,97 km derinlikte
05.31: Akdeniz, Datça (Muğla) açıkları, 2,3 büyüklüğünde, 9,35 km derinlikte
05.02: Yeşilyurt (Malatya), 1,1 büyüklüğünde, 7,06 km derinlikte
04.57: Bandırma Körfezi (Balıkesir), 1,2 büyüklüğünde, 7,33 km derinlikte
04.53: Doğanşehir (Malatya), 1,0 büyüklüğünde, 6,98 km derinlikte
04.41: Sındırgı (Balıkesir), 1,1 büyüklüğünde, 7,00 km derinlikte
04.38: Sındırgı (Balıkesir), 1,0 büyüklüğünde, 7,00 km derinlikte
04.30: Pütürge (Malatya), 1,2 büyüklüğünde, 10,48 km derinlikte
02.36: Hisarcık (Kütahya), 1,2 büyüklüğünde, 9,89 km derinlikte
02.31: Niksar (Tokat), 2,7 büyüklüğünde, 6,67 km derinlikte
01.51: Sındırgı (Balıkesir), 2,0 büyüklüğünde, 7,78 km derinlikte
01.22: Kozan (Adana), 1,7 büyüklüğünde, 7,00 km derinlikte
01.19: Kozan (Adana), 1,4 büyüklüğünde, 7,00 km derinlikte
01.13: Kozan (Adana), 2,9 büyüklüğünde, 7,04 km derinlikte
00.57: Merkez (Elazığ), 2,2 büyüklüğünde, 10,58 km derinlikte
00.51: Bayat (Çorum), 0,9 büyüklüğünde, 7,00 km derinlikte
00.29: Yayladağı (Hatay), 1,6 büyüklüğünde, 7,00 km derinlikte
00.23: Kozan (Adana), 2,0 büyüklüğünde, 7,00 km derinlikte
00.22: Kozan (Adana), 1,5 büyüklüğünde, 7,01 km derinlikte
00.09: Karaisalı (Adana), 1,6 büyüklüğünde, 7,00 km derinlikte