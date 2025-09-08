DEU ders kayıtları ne zaman? 2025-2026 DEU ders kayıt takvimi

Yükseköğretim kurumlarında yeni akademik yılın başlaması, öğrenciler için hem heyecan hem de yoğun bir hazırlık dönemi anlamına geliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2025-2026 öğretim yılı güz yarılı için kayıt yenileme ve ders seçim süreçlerini resmi web sitesi üzerinden duyurdu. Peki, DEU ders kayıtları ne zaman? İşte, 2025-2026 DEU ders kayıt takvimi...

DEU DERS KAYITLARI NE ZAMAN?

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde (DEU) 2025-2026 öğretim yılı güz yarıyılı ders kayıtları, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla başlayadı ve 11 Eylül 2025 Perşembe günü saat 23:59'a kadar devam edecek. Bu süre zarfında öğrenciler, http://kayit.deu.edu.tr/ adresi üzerinden online olarak kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Özellikle 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri için seçimlik derslerde kontenjan uygulaması nedeniyle ders seçiminde dikkatli olunması gerekiyor.

Lisansüstü programlar için ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün duyurusuna göre, işlemler 8 Eylül saat 14:00'te başlayacak ve aynı tarihlerde sona erecek.

Kayıt yenileme işlemlerinin yapılabilmesi için harç borcu veya kütüphane borcu bulunan öğrencilerin öncelikle bu ücretleri yatırması gerekiyor. Aksi takdirde öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri gerçekleşmeyecek.

Hazırlık sınıfı öğrencileri için Yabancı Diller Yüksekokulu'nun ayrı duyuruları takip etmesi gerekiyor.

15-19 Eylül tarihleri arasında ise ders-ekle çıkar işlemleri yapılacak.

DEU NE ZAMAN AÇILIYOR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Takvime göre I. Yarıyıl dersleri 15 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Diş Hekimliği Fakültesi 4. ve 5. sınıflar ise 8 Eylül Pazartesi günü başladı.