Devletten kiralık tarla nasıl alınır? Bakanlık harekete geçti, uygulama başladı

Önceden duyurulmuştu, yeni dönem başladı. Mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri bakanlık tarafından kiraya verilecek. Tarımsal amaçlı sezonluk kiralanacak arsalardan alınan ücret sahiplerine ödenecek. Vatandaşlar bu uygulamanın detaylarını araştırmaya başladı. Kafalarda ise devletten kiralık arsa nasıl alınır, kimler başvurabilir, nereden alınır, kiralık tarlalar nerelerde var? sorusu yer edindi. İşte o uygulamaya dair tüm ayrıntılar...

DEVLETTEN KİRALIK TARLA NASIL ALINIR?

Vatandaşlar devletten kiralık tarla almak için sürecin nasıl işlediğini araştırıyor. Peki kiralık tarla için başvurular nereden ve nasıl yapılır? Kiralık tarla başvuruları, il müdürlükleri üzerinden yapılacak. Öte yandan Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de online başvurulabilecek.

KİRALIK TARLA KİMLERE VERİLECEK?

Devletin kiralayacağı tarlaların kimlere verileceği de merak konusuydu. Birden fazla başvuru olması halinde en yüksek teklifi veren kişi ya da kuruma öncelik tanınacağı öğrenildi. Teklif eşitliği durumunda ise tarımsal potansiyeli yüksek olan veya arazisine bitişik işletme öncelik kazanacak.

KİRALIK TARLA NASIL KULLANILABİLİR?

Kiralık tarlaların nasıl kullanılacağı da soruşturuluyor. Kiralık tarlalarda sözleşmeler sezonluk olacak. Tarım dışı kullanmak yasak, eğer tespit edilirse sözleşme feshedilecek.

DEVLETİN KİRALIK ARSALARI NERELER DE VAR?

Yeni uygulama kapsamında ilk resmi duyurular Kilis ve Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yayınlandı. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2025 yılı tespitine göre, il genelinde çok geniş tarım alanlarının atıl durumda olduğu görüldü. Merkezdeki 7 mahallede 86 bin 422 hektar, Ürgüp’te ise 7 bin 452 hektar atıl arazi komisyon tarafından belirlendi. Acıgöl, Avanos, Hacıbektaş ilçelerinde de birçok atıl arazi ortaya çıktı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün duyurusunda ise merkez ilçede toplam 12,7 hektar tarım arazisinin iki yıl üst üste işlenmediği tespit edildi. İlçedeki 2 mahallede toplam 5 arazinin atıl durumda olduğu görülürken; bu arazilerin toplam boyutları Karamelik Mahallesi’nde 10,42 hektar, Küplüce Mahallesi’nde ise 2,30 hektar oldu. Duyurularda, askıya çıkarılan listelere vatandaşların itiraz hakkını il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gerçekleştirilebileceği belirtildi. Türkiye genelinde yürütülen uygulamanın önümüzdeki dönemde başka illerde de duyurularla devam etmesi bekleniyor.