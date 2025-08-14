Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DGS kontenjanları ve taban puanları 2025: DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

DGS kontenjanları ve taban puanları 2025: DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

- Güncelleme:
Haberler

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, lisans programlarına geçiş için tercih hazırlıklarına başladı. ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzu, kontenjanlar ve taban puanlar gibi detayları içerecek. Adaylar hangi bölümlere başvurabileceklerini ve tercih sürecinin takvimini merak ediyor.

DGS 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, lisans programlarına geçiş için tercih hazırlıklarına başladı. 20 Temmuz 2025’te uygulanan sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından da tüm gözler DGS tercih kılavuzu ve taban puanlarıyla kontenjan bilgilerine çevrildi.

DGS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI 2025

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, lisans programlarına geçiş için kontenjan ve taban puan bilgilerini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak DGS tercih kılavuzu, adayların hangi lisans programlarına başvurabileceğini, programların kontenjanlarını ve taban-tavan puanlarını detaylı şekilde gösterecek.

2025 yılı için taban puanlar ve kontenjanlar henüz açıklanmadı, geçen yılki veriler ile adaylar tercih yapacak.

DGS kontenjanları ve taban puanları 2025: DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? - 1. Resim

DGS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM DGS tercih kılavuzunu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından erişime açıyor. 2025 DGS sonuçları 14 Ağustos’ta yayımlandı. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih kılavuzunun sonuçların açıklanmasını takip eden 8-14 gün içinde yayımlandığı görülüyor.

2025 DGS tercih kılavuzunun Ağustos ayının son haftası veya Eylül ayının ilk haftasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor. 

DGS kontenjanları ve taban puanları 2025: DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? - 2. Resim

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih süreci, tercih kılavuzu yayımlandıktan hemen sonra başlayacak. ÖSYM’nin önceki yıllardaki uygulamalarına göre, tercih dönemi kılavuzun yayınlanmasını takip eden bir hafta içinde başlıyor.

2025 yılı için tahmini olarak Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında DGS tercihleri başlayacak. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

DGS kontenjanları ve taban puanları 2025: DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? - 3. Resim

DGS TERCİH SON GÜN NE ZAMAN?

Tercih süresi genellikle 7-10 gün sürüyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, adaylar belirlenen süre zarfında tüm tercihlerini tamamlamak zorunda. 2025 DGS için tercihlerin net tarihi henüz belli değil.

DGS kontenjanları ve taban puanları 2025: DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? - 4. Resim

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercihlerin tamamlanmasının ardından ÖSYM, adayların yerleştirme sonuçlarını duyuracak. Geçmiş yıllarda, DGS tercih sonuçları, tercih sürecinin sona ermesini takip eden birkaç hafta içinde açıklanmıştı.

2025 yılı için de adayların DGS tercih sonuçlarını Eylül ayının sonlarına doğru öğrenmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

