DGS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

DGS sonuç sorgulama sonrası birçok aday tercih sürecine gözlerini çevirdi. DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte binlerce aday yerleşmek istedikleri bölümleri belirleyebilecek.

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ÖSYM tarafından 14 Ağustos 2025’te açıklandı. 20 Temmuz’da yapılan sınava katılan adaylar, bugün itibarıyla sınav sonuçlarına ulaşabiliyor. Sonuçlarda adayların puanları ve başarı sıralamaları görüntülenebiliyor.

DGS SONUÇ SORGULAMA 2025

Adaylar, 2025 DGS sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet adresi “https://sonuc.osym.gov.tr” üzerinden sorgulayabiliyor.

Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi gerekiyor. Sonuç ekranında, yerleştirme sürecinde kullanılacak tüm bilgiler detaylı şekilde görüntülenebiliyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM 2025 DGS tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, tercihlerin sonuçların açıklanmasından sonraki 1-2 hafta içinde başlaması bekleniyor.

Tercihlerin Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında alınması öngörülüyor. Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yapacak.