Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > DGS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

DGS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DGS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
DGS, Tercihler, ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

20 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) sonuçları bugün, 14 Ağustos 2025 itibarıyla ÖSYM tarafından erişime açıldı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmesi için büyük önem taşıyan sınavın ardından, adayların merakla beklediği tercih süreci gündemdeki yerini aldı.

DGS sonuç sorgulama sonrası birçok aday tercih sürecine gözlerini çevirdi. DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte binlerce aday yerleşmek istedikleri bölümleri belirleyebilecek.

DGS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? - 1. Resim

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ÖSYM tarafından 14 Ağustos 2025’te açıklandı. 20 Temmuz’da yapılan sınava katılan adaylar, bugün itibarıyla sınav sonuçlarına ulaşabiliyor. Sonuçlarda adayların puanları ve başarı sıralamaları görüntülenebiliyor.

DGS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? - 2. Resim

DGS SONUÇ SORGULAMA 2025

Adaylar, 2025 DGS sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet adresi “https://sonuc.osym.gov.tr” üzerinden sorgulayabiliyor.

Sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi gerekiyor. Sonuç ekranında, yerleştirme sürecinde kullanılacak tüm bilgiler detaylı şekilde görüntülenebiliyor.

DGS sonuçları açıklandı! Tercihler ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? - 3. Resim

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM 2025 DGS tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, tercihlerin sonuçların açıklanmasından sonraki 1-2 hafta içinde başlaması bekleniyor.

Tercihlerin Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında alınması öngörülüyor. Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Feci kazadan kahreden haber! Uzman çavuş hayatını kaybettiPasifik’te korkutan sarsıntı! Tonga’da 6, Japonya’da 5,1 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
LGS 2.nakil sonuçları açıklandı! LGS 2. Yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı 2025: LGS 2. nakil sonuçları nereden sorgulanır? - HaberlerLGS 2.nakil sonuçları açıklandı!Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu ne? Hastaneye kaldırıldı - HaberlerEkrem İmamoğlu'nun sağlık durumu ne?2025-2026 av sezonu ne zaman açılıyor, avcılık belgesi ve av izni nasıl alınır? Avına izin verilen türler ve avlanma tarihleri açıklandı - Haberler2025-2026 av sezonu ne zaman açılıyor, avcılık belgesi ve av izni nasıl alınır? Avına izin verilen türler ve avlanma tarihleri açıklandıBeşiktaş'ın muhtemel rakipleri kim? Kartal play-off turu için St.Patrick's karşısına çıkıyor - HaberlerBeşiktaş'ın muhtemel rakipleri kim? Kartal play-off turu için St.Patrick's karşısına çıkıyorASKİ su kesintisi listesini paylaştı!: Ankaralılar dikkat, 5 ilçe için uyarı verildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerASKİ su kesintisi listesini paylaştı!: Ankaralılar dikkat, 5 ilçe için uyarı verildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?Tabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi? - HaberlerTabii Spor nasıl, nereden izlenir, şifresiz mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...